XV de France : Le Top 5 des plus grands capitaines de l’équipe de France

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Tout au long de son histoire, le XV de France a été mené par de nombreux joueurs de talent ayant porté le brassard de capitaine. Focus sur 5 capitaines qui ont marqué l’histoire des Bleus.

Dans les années 1990, Phillipe Saint-André marque le rugby tricolore. Entre 1990 et 1997, ce dernier prend part à 69 rencontres avec les Bleus, au cours desquelles il remportera le Tournoi des Cinq Nations en 1993, étant également le meilleur marqueur de la compétition. Il portera le brassard à 34 reprises, et reste à ce jour le troisième meilleur marqueur de l’histoire du XV de France, avec 32 essais.



Véritable homme de base des Bleus entre 1996 et 2008, Raphaël Ibanez a remporté le Tournoi des Six Nations à 4 reprises. Avec 98 sélections, il est également le troisième joueur le plus capé en équipe de France, et a porté le brassard lors de 41 rencontres, ce qui fait de lui un autre capitaine emblématique.

Dusautoir, record à battre

Aux côtés d’Ibanez dans les années 2000, Fabien Pelous a également porté le brassard à de nombreuses reprises. Le recordman de sélections en équipe de France (118) a remporté cinq Tournois des Six Nations au cours de sa carrière, et compte à son actif 42 matchs disputés en tant que capitaine des Bleus. Un chiffre conséquent mais insuffisant par rapport à Thierry Dusautoir, sans doute le plus grand capitaine de l’histoire du XV de France. Avec 56 capitanats au compteur, la légende du Stade Toulousain aura notamment mené son équipe à la finale du Mondial 2011, ainsi qu’au Grand Chelem réalisé en 2010. Elu meilleur joueur du monde en 2011, Dusautoir aura laissé une trace conséquente dans l’histoire du rugby tricolore.

Dupont, la relève ?

Même s’il est encore jeune et ne compte que quelques sélections en tant que capitaine des Bleus, Antoine Dupont pourrait bien être l’héritier de la riche histoire des capitaines tricolores. Meilleur joueur du monde en 2021, le Toulousain impressionne par sa maturité et son leadership, et pourrait bien rester capitaine du XV de France pendant une longue période. S’il était amené à porter son équipe vers les sommets, il pourrait même s’imposer dans le futur comme le plus grand capitaine de l’histoire de l’équipe de France.