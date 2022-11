XV de France : Laporte annonce du lourd pour Galthié

Axel Cornic

Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, s’est exprimé au sujet de la composition du staff de Fabien Galthié après la Coupe du monde 2023. Le sélectionneur va en effet perdre deux soutiens de taille avec Laurent Labit et Karim Ghezal, qui rejoindront le Stade Français. D’autres ont toutefois décidé de rester...

Des bonnes nouvelles sont toutefois arrivées ces dernières semaines. Plusieurs sources ont en effet annoncé que William Servat ainsi que Shaun Edwards, entraineur de la mêlée et spécialiste de la défense, ont prolongé leur contrat et vont donc accompagner Fabien Galthié au moins jusqu’en 2027. Même chose pour Raphaël Ibañez, manager du XV de France qui va poursuivre l’aventure.

« Fabien a prolongé, William Servat a prolongé, Shaun Edwards a prolongé, Raphaël Ibanez va prolonger »

Au micro de RMC Sport , Bernard Laporte a confirmé ces prolongations au sein du staff de Fabien Galthié. « Vous l'avez vu comme moi : Fabien a prolongé, William Servat a prolongé, Shaun Edwards a prolongé, Raphaël Ibanez va prolonger » a expliqué le président de la FFR. « Il y a beaucoup de gens intéressés pour continuer cette aventure, il y en a d'autres qui veulent la rejoindre et c'est normal ».

« Je souhaite à Laurent et à Karim bonne chance dans leur nouveau club, après la Coupe du Monde »

Laporte a également eu un mot pour Laurent Labit et Karim Ghezal, qui vont donc quitter le navire après le Mondial 2023. « Il y a en a d'autres qui s'en vont et je leur souhaite bonne chance et de bons challenges » a-t-il déclaré. « Je souhaite à Laurent et à Karim bonne chance dans leur nouveau club, après la Coupe du Monde » A noter qu’il n’a pas parlé de Thibault Giroud, le préparateur physique du XV de France, qui avait notamment été annoncé du côté du Racing 92.

« Autant la dernière fois il fallait aller très vite donc on a constitué ce staff tous les deux, mais là... »