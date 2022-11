XV de France : Penaud titulaire, Verhaeghe sur le banc contre le Japon

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le staff des Bleus a communiqué l’équipe qui affrontera le Japon dimanche au Stadium de Toulouse. Damian Penaud, blessé à l’entraînement hier, sera bien titulaire. Grande première, le Montpelliérain Florian Verhaeghe est sur le banc.

Petite frayeur hier à l’entraînement des Bleus lorsque Damian Penaud a été obligé de quitter ses coéquipiers, victime d’un choc au genou. Quelques minutes plus tard, il était aperçu avec un gros bandage et une poche de glace sur le genou droit. Mais finalement, l’ailier clermontois, excellent depuis le début de la tournée, sera bien titulaire avec le XV de France dimanche face au Japon. Fabien Galthié a communiqué le groupe aujourd’hui. Pas de surprise. Pas de gros changement. Le sélectionneur continue de s’appuyer sur les mêmes cadres. En l’absence d’Antoine Dupont (suspendu quatre semaines), Charles Ollivon retrouve son statut de capitaine. Et les Bleus repartent de plus belle au combat.

Première pour Verhaeghe

Aucun changement dans le triangle arrière. Thomas Ramos garde le 15 et prendra la responsabilité du but. Il sera associé à Penaud et Moefana aux ailes, ainsi qu’à la paire Danty-Fickou au centre. Comme prévu, Maxime Lucu et Romain Ntamack formeront la charnière. En première ligne, Reda Wardi prend la place de pilier gauche à Cyril Baille (blessure cuisse). Et Romain Taofifenua retrouve une place de titulaire en l’absence de Thibaud Flament (commotion). Seule nouveauté sur le banc, la présence du deuxième-ligne montpellierain Florian Verhaeghe qui fêtera donc surement sa première cape en Bleu dimanche. Le staff ayant choisi de garder un banc avec 6 avants, tout en considérant que le troisième-ligne Sekou Macalou peut également couvrir le poste d’ailier, comme il l’a brillement fait contre l’Afrique du Sud samedi dernier.

Le XV de départ face au Japon

Reda Wardi, Julien Marchand, Uini Atonio ; Cameron Woki, Romain Taofifenua ; Anthony Jelonch, Charles Ollivon (Cap), Grégory Alldritt ; Maxime Lucu ; Romain Ntamack ; Yoram Moefana, Jonathan Danty, Gaël Fickou, Damian Penaud ; Thomas Ramos.



Les remplaçants

Peato Mauvaka, Dany Priso, Sipili Falatea, Bastien Chalureau, Florian Verhaeghe, Sekou Macalou, Baptiste Couilloud, Matthieu Jalibert