Ces rugbymen français qui ont été sacrés meilleur joueur du monde

Ce dimanche, Antoine Dupont pourrait être désigné meilleur joueur du monde pour la seconde fois de sa carrière. Un exploit déjà réalisé par deux autres légendes tricolores avant lui.

L’année dernière, le trophée de meilleur joueur du monde a été attribué à Antoine Dupont, capitaine du XV de France. Et dans quelques jours, la International Rugby Board attribuera cette récompense pour l’année 2022, et le Français fait figure de favori à sa propre succession. Créé en 2001, le trophée de meilleur joueur du monde n’a atterri dans les mains du même joueur que trois fois depuis le début, puisque seuls les Néo-Zélandais Richie McCaw (3 victoires), Daniel Carter (3) et Beauden Barrett (2) ont réussi à le gagner plusieurs fois. Antoine Dupont rejoindrait une belle liste s’il venait à le gagner une seconde fois, d’autant plus que seulement deux Français ont reçu cette récompense avant lui, et pas des moindres.

Fabien Galthié, précurseur

Si d’autres rugbymen français ont excellé avant l’existence de cette récompense, Fabien Galthié peut certainement être considéré comme un pionnier dans ce sport. Elu en 2002 pour la deuxième édition, le demi de mêlée a été récompensé par son excellente année avec l’Equipe de France, dont il était le capitaine. En 2002, Galthié venait de rejoindre le Stade Français et n’a pas forcément brillé, mais avec les Bleus, il a mené les siens vers un Grand Chelem lors du Tournoi des Six Nations, montrant ses qualités individuelles exceptionnelles sur le devant de la scène internationale.

Thierry Dusautoir, proche du Graal

C’est un autre capitaine du XV de France qui a été récompensé en 2011. Thierry Dusautoir aurait pu faire un doublé exceptionnel dans sa quête du Graal, alors qu’il a mené les Bleus vers une finale de Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande. Lors de cette fameuse finale perdue 8 à 7, Dusautoir a été l’auteur du seul essai français, ce qui lui a valu d’être désigné homme du match. Quelques jours plus tard, ses performances ont suffi pour le désigner meilleur joueur du monde de l’année 2011 malgré une forte concurrence océanienne.