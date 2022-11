Top 14 : Licencié par l’UBB, Urios lâche une grande annonce pour son retour

Axel Cornic

Quelques jours après l’annonce de l’Union Bordeaux-Bègles concernant une séparation, Christophe Urios s’est confié auprès de La Montagne concernant ce stop inattendu... mais surtout sur la suite de sa carrière ! Le manager de 56 ans souhaite en effet reprendre du service, même s’il profite d’un repos bien mérité pour le moment.

Considéré comme l’un des meilleurs techniciens français, Christophe Urios avait tout pour réussir à l’UBB. Pourtant, lui comme le club ne semblent jamais s’être remis de cette première saison commune qui les voyait marcher sur le Top 14... mais qui a été interrompue à cause de la pandémie du Covid-19. Depuis, Urios a enchainé les petites polémiques, comme en fin de saison dernière avec Matthieu Jalibert et Cameron Woki.

L’UBB va débourser 1,2M€ pour licencier Urios

C’est pourtant à la surprise générale que l’UBB a annoncé le 16 novembre dernier les démissions de Christophe Urios, qui en 2021 avait prolongé son contrat jusqu’en 2025. Un départ qui a couté cher, puisque d’après les informations de L’Equipe le président Laurent Marti devra verser pas moins de 1,2M€ d’indemnités à Urios ! Plusieurs noms sont déjà annoncés pour le remplacer, avec notamment l’ancien talonneur international Yannick Bru.

« Le rugby, c'est fini pour le moment mais c'est uniquement une pause »

Lors d’un entretien publié par La Montagne ce mercredi, Urios est enfin sorti du silence depuis son départ de l’UBB et a expliqué qu’il souhaite se donner un peu de temps. « Le rugby, c'est fini pour le moment mais c'est uniquement une pause » a-t-il déclaré. « J'ai besoin de me poser, de faire le point et de savoir ce que j'ai vraiment envie de faire. Où, comment et avec qui. Moi, je bouge au coup de cœur ».

« J’espère trouver un banc en juin prochain pour la prochaine saison »