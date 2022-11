Top 14 : Urios parti, l’UBB tient déjà son remplaçant

Axel Cornic

Un peu à la surprise générale, Christophe Urios a été démis de ses fonction à l’Union Bordeaux-Bègles, lors de la brève pause internationale du Top 14. Les dirigeants du club ne semblent pas avoir tardé à lui trouver un remplaçant, puisque Yannick Bru devrait bientôt prendre les rênes de l’équipe.

C’est une petite bombe lâchée par l’UBB, en pleine tournée de novembre du XV de France. Alors qu’il avait récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025, Christophe Urios a été démis de ses fonctions après la 10e journée du Top 14 et la défaite de son équipe face à la Section paloise (33-7).

Bru va rejoindre l’UBB

A Bordeaux, on ne semble pas avoir chômé ! D’après les informations de RMC Sport , l’UBB aurait d’ores et déjà un nouvel entraineur et il s’agirait de Yannick Bru, ancien manager de Bayonne. Il devrait signer un contrat de quatre ans à partir de l’été prochain et ce sont Julien Laïrle, responsable des avants et de la défense ainsi que Frédéric Charrier, en charge des arrières, qui vont assurer l’intérim.

Mais pas avant l’été 2023 !

Car s’il a quitté son poste à Bayonne après la montée en Top 14 en fin de saison dernière, Yannick Bru a actuellement un rôle auprès des Sharks, province sud-africaine qui va disputer la Coupe d’Europe pour la première fois cette saison. D’ailleurs ironie du sort, les Sharks vont justement rencontrer l’UBB le 16 décembre prochain !

Urios veut revenir en juin