Rugby : Meilleur qu’Antoine Dupont cette saison, il rayonne comme jamais

Plus encore qu’Antoine Dupont ou Romain Ntamack, Thomas Ramos est le meilleur joueur toulousain de ce début de saison. Étincelant avec le XV de France, il l’est tout autant avec son club. Sa réussite face aux perches et ses relances pleines d’audaces en font l’atout majeur du Stade Toulousain avant d’entamer la campagne européenne.

A Toulouse, comme partout en France, les gamins n’ont d’yeux que pour Antoine Dupont. Le meilleur joueur du monde 2021 a dépassé le cadre du rugby par sa notoriété. Idem pour Romain Ntamack. Il faut dire qu’au Stade Toulousain, les « stars » de l‘équipe de France ne manquent pas. Baille, Marchand, Mauvaka, Jelonch, Jaminet... la liste est longue. Mais en ce début de saison, celui qui fait l’unanimité dans le cœur des supporters rouge et noir, celui qui le public du Stade Ernest-Wallon applaudie chaudement à la fin des matchs, c’est l’arrière Thomas Ramos.

Ramos enchaîne fort

Malgré la concurrence avec Melvyn Jaminet, le natif de Mazamet s’éclate sur les terrains. Il joue, il bute, il tente, et souvent, ça passe. Exemple récent contre Perpignan en Top 14 samedi dernier. 100% au pied face aux perches, aucune erreur technique, un jeu au pied maîtrisé, plusieurs défenseurs battus, et pour finir une relance osée qui a l’origine de l’essai de Ntamack synonyme de bonus offensif en fin de match. Une copie parfaite.

Thomas Ramos dans ses oeuvres pour un magnifique essai toulousain... Et non ! 😅Après arbitrage vidéo, l'essai est refusé pour un en-avant de Page-Relo au départ de l'action 😩 #STUSAP pic.twitter.com/jeG79bBXwL — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) December 3, 2022

Il fait l’unanimité

Une réussite presque insolente qui se conjugue avec les excellentes prestations avec le XV de France pendant la Tournoi d’automne, face à l’Australie, l’Afrique du Sud puis le Japon. Se révélant parmi les meilleurs Bleus de la tournée, Thomas Ramos a fait l’unanimité. Il était pourtant attendu au tournant. En l’absence de Melvyn Jaminet, il fallait qu’il saisisse sa chance d’être enfin titulaire. Ses prestations et son assurance ont désormais le mérite d’avoir rassuré son sélectionneur autant que de lui apporter du doute pour choisir son arrière titulaire en vue du Tournoi des 6 Nations et du Mondial. Ramos ou Jaminet ? Chacun a sa préférence.

Toulouse veut une nouvelle étoile

Actuellement, c’est celui qui joue le plus qui gagne des points. Et cette concurrence précieuse fait finalement le bonheur du Stade Toulousain. Ramos est flamboyant. Dupont a faim de rugby après sa suspension. Ntamack est toujours aussi froid et rassurant. Devant, le pack monte en puissance... Idéal avant un déplacement au Munster dès dimanche pour démarrer la Champions Cup. Pour le Stade Toulousain, cette compétition a toujours un goût particulier. L’objectif de la gagner n’est pas galvaudé. Chasseurs d’étoiles, les « stars » toulousaines, déjà vainqueurs en 2021, veulent en ajouter une sur leur maillot.