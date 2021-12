Rugby

Rugby : Baptiste Serin est déjà fan de Cheslin Kolbe !

Publié le 18 décembre 2021 à 20h35 par A.C.

Arrivé en provenance du Stade Toulousain, Cheslin Kolbe a disputé ce vendredi son premier match sous les couleurs du RCT, avec une victoire en Challenge Cup face aux Zebre (28-14).

Recrue star du RCT, qui a déboursé pas moins de 1,8M€ pour l’arracher au Stade Toulousain cet été, Cheslin Kolbe n’avait jusque-là pas pu jouer. L'attente s’est terminée ce vendredi, puisqu’il a foulé pour la première fois la pelouse de Mayol avec le maillot toulonnais sur le dos à l’occasion de la réception des Zebre, pour la deuxième journée de Challenge Cup. Sa prestation individuelle est encore loin de ses standards, mais Kolbe a joué pour la première fois un match plein, faisant d’ailleurs un passage au centre de deuxième mi-temps.

« Ça ne se voit pas mais il communique beaucoup »