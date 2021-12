Rugby

Rugby : Les vérités de Saint-André après l’annulation du match de Montpellier !

Publié le 16 décembre 2021 à 22h35 par A.C.

Le MHR devait affronter Leinster ce week-end, dans le cadre de la deuxième journée de la Champions Cup. Finalement, la rencontre a été tout simplement annulée, pour cause de Covid-19.

Largement défait par Exeter lors de la première journée (42-9), Montpellier a commencé son aventure en Champions Cup du mauvais pied. Surtout que la deuxième journée s’annonçait tout aussi compliquée, avec la réception du Leinster au GGL Stadium. Une rencontre qui n’aura finalement pas lieu ! Ce jeudi, l’EPCR a en effet annoncé la victoire du MHR sur tapis vert (28-0), à cause d’un trop grand nombre de cas de Covid-19 au sein de l’effectif irlandais. Une décision qui n’a forcément pas ravi le Leinster, qui a assuré avoir isolé les joueurs contaminés et disposer d’un groupe valide pour affronter Montpellier.

« La commission a décidé d’annuler ce match à 18h30 »