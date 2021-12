Rugby

Rugby : Thierry Dusautoir valide le sacre d’Antoine Dupont !

Publié le 11 décembre 2021 à 11h35 par T.M.

Lui aussi déjà sacré meilleur joueur du monde, Thierry Dusautoir s’est confié sur le titre reçu par Antoine Dupont.

Jusqu’à présent, seulement deux joueurs Français avaient été élus meilleur joueur du monde : Fabien Galthié et Thierry Dusautoir. Depuis ce vendredi, il y a en a un troisième. Comme attendu, Antoine Dupont a reçu la plus belle des récompense par World Rugby, en étant ainsi sacré meilleur joueur du monde 2021. Une juste récompense pour le talentueux demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France si l’on en croit les propos de Thierry Dusautoir.

« Tout le monde est raccord sur le fait qu'Antoine mérite ce titre »