Rugby

Rugby : Dupont en rajoute une couche sur son titre de meilleur joueur du monde !

Publié le 11 décembre 2021 à 9h35 par T.M.

Sacré meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont a lâché de nouvelles confidences à propos de cette distinction.

L’année 2021 aura donc été fantastique pour Antoine Dupont. Performant que ce soit avec le Stade Toulousain ou bien avec le XV de France, le demi de mêlée a impressionné tout le monde. Et son talent a d’ailleurs été récompensé de la meilleure des manières. Ce vendredi, le Français a ainsi été élu meilleur joueur du monde par World Rugby, rejoignant ainsi deux autres tricolores au palmarès, Thierry Dusautoir et Fabien Galthié. La consécration est ainsi tombée pour Dupont, qui a encore du mal à réaliser.

« Je suis presque gêné… »