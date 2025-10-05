Romain Ntamack, le malaise inattendu !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 26 ans, Romain Ntamack joue les mentors au Stade toulousain. Le demi d’ouverture a pour mission de partager sa grande expérience du haut niveau avec les jeunes qui intègrent l’effectif au fil des années. L’international français a d’ailleurs avoué avoir été mal à l’aise avec ce rôle de par son statut par le passé.

Même s’il n’a que 26 ans, Romain Ntamack a déjà une très grande expérience du haut niveau. Le Stade toulousain lui a donc attribué une grande mission : accompagner les jeunes qui intègrent l’effectif en partageant ses connaissances. Le demi d’ouverture français prend du plaisir à jouer les mentors chez les Rouge-et-Noir. Mais il y a quelques temps, Romain Ntamack était mal à l’aise avec ce rôle.

«Je dois beaucoup communiquer, beaucoup parler et beaucoup diriger» « Mon devoir de transmission ? Je pense que ça se fait naturellement, c’est dans l’ordre des choses. Je prends de l’expérience, de l’âge aussi, et il y a des plus jeunes qui arrivent derrière. Donc, c’est à moi aussi de les aider au maximum quand ils débarquent et intègrent l’équipe. Déjà, ce poste d’ouvreur me donne un rôle important. Je dois beaucoup communiquer, beaucoup parler et beaucoup diriger. Quand il y a des petits nouveaux à côté, c’est dans ma mission de les aider pour qu’ils s’imprègnent du système collectif. C’est logique, et je prends vraiment plaisir à le faire depuis quelque temps » a d’abord expliqué le joueur du Stade toulousain dans un entretien accordé à Rugbyrama.