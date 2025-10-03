Polémique avec Dupont, le clan Ntamack s’en mêle !

Alexis Brunet

Antoine Dupont a beau ne pas être sur les terrains, il fait toujours parler de lui. Actuellement blessé, le demi de mêlée a poussé un coup de gueule en remettant en question le salary cap présent en Top 14. Une déclaration qui a fait beaucoup parler et ce vendredi c’est un membre du clan de Romain Ntamack qui a tenu à s’exprimer sur le sujet.

Depuis de longs mois, Antoine Dupont est éloigné des terrains suite à une rupture du ligament croisé du genou droit. Le demi de mêlée est proche de faire son retour, mais dernièrement ce n’est pas pour cela qu’il fait parler de lui, bien au contraire.

« C’est une chasse aux sorcières » Jeudi, lors d’un entretien accordé à l'AFP, au Monde, et à Sport Business, Antoine Dupont a poussé un coup de gueule sur le salary cap du Top 14. Un système qui sert à encadrer les salaires des joueurs et qui est très intrusif selon le demi de mêlée. « Elle (la Ligue) essaye d’être de plus en plus invasive en voulant tout savoir de nos contrats de sponsoring. C’est une chasse aux sorcières qui en devient problématique et ridicule. Nous voulons simplement utiliser notre image comme bon nous semble. »