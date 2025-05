Révolution, Antoine Dupont va quitter Toulouse ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présenté comme le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est un ambassadeur majeur pour le rugby mondial. Un statut qui ne laisse personne indifférent, pas même les Américains. Très éloignés dans la hiérarchie mondial, les Etats-Unis, qui accueilleront la Coupe du monde de rugby en 2031 pour la première fois de l'histoire, ont bien l'intention de rattraper leur retard. En misant sur Antoine Dupont.

Au niveau mondial, peu de sports échappent à la puissance des Américains. C'est pourtant le cas du rugby. Les Etats-Unis, bien qu'en progrès, sont très loin dans la hiérarchie mondiale et ne peuvent pas rivaliser avec les équipes européennes ou les cadors de l'hémisphère sud. Mais bien évidemment, ils espèrent inverser la tendance d'autant plus que les USA organiseront la Coupe du monde en 2031, une grande première dans l'histoire du rugby. Et comme à leur habitude, les Américains ont bien l'intention de faire un énorme show.

Le projet fous des Etats-Unis

Bill Goren, PDG de USA Rugby, affiche donc ses ambitions dans les colonnes du Daily Mail : « Nous avons six ans pour faire évoluer encore nos infrastructures. On parle d’événements où l’on peut faire entrer une scène sur le terrain pour un concert, puis la retirer avant le coup d’envoi ». Les matches de la Coupe du monde 2031 se dérouleront dans les stades des franchises NFL qui seront transformés en arènes de rugby high-tech avec la volonté de reproduire le modèle du Super Bowl. Une idée qui tranche évidemment avec les valeurs et la simplicité habituelles du rugby. Mais il faudra également une grande équipe des Etats-Unis pour fédérer le pays et attirer les foules. Et Bill Goren y croit : « Les Américains suivent les gagnants. À nous de le devenir ».

Antoine Dupont impliqué ?

Mais afin d'y parvenir, il faudra attirer des têtes d'affiche, à l'image de ce qu'a réalisé la MLS en football. Dans cette optique, La Dépêche du Midi révèle qu'en coulisses, il se murmure que la Major League Rugby espère attirer Antoine Dupont avant 2031. Aperçu récemment aux Etats-Unis dans le cadre d'un voyage promotionnel, le capitaine du XV de France serait un parfait ambassadeur pour le rugby aux USA. Louis Rees-Zammit, ancien cadre du Pays de Galles et reconverti en NFL, pourrait également servir à promouvoir le rugby auprès des Américains. Un projet donc très ambitieux pour un pays de 340 millions d’habitants qui comptent seulement 84 000 licenciés de rugby.