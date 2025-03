Officiel : Ntamack a signé, son avenir est scellé !

Axel Cornic

Pendant que son frère se dirige peut-être vers un titre dans le Tournoi des 6 Nations, Théo Ntamack brille avec le Stade Toulousain. Et ses prestations semblent avoir convaincu les dirigeant, puisque le troisième-ligne a signé un nouveau contrat avec le club qu’il a rejoint en 2007 à seulement cinq ans.

Toulouse et les Ntamack, c’est tout une histoire. Emile et son frère Francis ont porté les couleurs du Stade Toulousains dans les années ‘90, remportant des nombreux titres. Et la relève assure, puisque Romain Ntamack est devenu l’une des nouvelles stars du club toulousain, où il a prolongé jusqu’en 2028.

« Difficile de m’imaginer avec un autre maillot »

L’ouvreur de 25 ans, qui est actuellement avec le XV de France pour disputer le Tournoi des 6 Nations, a toujours été profondément attaché au Stade Toulousain. « J’aime ce club et je m’en suis encore davantage rendu compte ces derniers mois » expliquait Romain Ntamack il y a un an à Midi Olympique, alors qu’il faisait face à une blessure au genou. « Il est difficile de m’imaginer avec un autre maillot, même s’il ne faut jamais dire jamais. Mais j’ai vraiment beaucoup de mal à m’imaginer avec un autre maillot que celui du Stade Toulousain ».

Après Romain, Théo prolonge jusqu’en 2028

Et la belle histoire se poursuit avec Théo ! Le troisième-ligne aile ou centre de 22 ans semble marcher sur les traces de son grand frère, puisqu’il a lui aussi décidé de s’inscrire dans la durée au Stade Toulousain. Lancé dans le grand bain en 2022 par Ugo Mola, celui qui évolue au club depuis ses 5 ans a signé un nouveau contrat jusqu’en 2028, tout comme Romain Ntamack qui a prolongé il y a déjà 3 ans. Cette saison, le plus jeune de la lignée Ntamack a disputé 14 rencontres sous les couleurs toulousaines et a marqué quatre essais toutes compétitions confondues.