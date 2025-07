Ntamack : L'annonce lunaire qui va faire parler !

Pour affronter ce qui se fait de mieux dans la planète rugby, Fabien Galthié n’a pas appelé ses stars, avec Romain Ntamack ou encore Thomas Ramos qui sont restés en France. Mais le premier test-match contre les All Blacks a montré que les jeunes sont à la hauteur du défi, puisqu’ils ont bien failli créer la surprise avec une victoire à Dunedin (31-27).

Ces derniers jours, les médias néo-zélandais ainsi que les anciens All Blacks n’ont cessé de crier au scandale. Pas de stars en effet dans la liste de Fabien Galthié pour la tournée estivale, avec une équipe surtout composée de jeunes joueurs ainsi que de novices au niveau international. Mais ce cocktail a bien failli marcher, avec un premier test-match plus qu’abouti de la part du XV de France .

Si la victoire leur a échappé d’un fil, les Français sortent de cette rencontre fiers de leur prestation et surtout heureux d’avoir fait taire les critiques. Mais ce n’est pas le cas de Fabien Galthié , dont la sortie a surpris pas mal de monde ce samedi. « Je ne suis ni satisfait, ni fier. Nous sommes dans un tunnel et je suis très heureux de vivre ce que nous sommes en train de vivre avec le groupe. Nous n’avons pas trop le temps de nous arrêter sur des éléments de fierté. Nous sommes en route » a déclaré le sélectionneur du XV de France , lors de la conférence d’après-match.

« Nous avons une balle de match à trois minutes de la fin »

« On vit cette expérience avec de la joie, du bonheur. Il n'y a pas de fierté » a persisté Fabien Galthié. « Nous avons un groupe de jeunes joueurs qui découvrent le haut niveau. On doit récupérer physiquement et mentalement pour être en capacité de défier à nouveau notre adversaire samedi prochain. C'est magnifique. Nous avons une balle de match à trois minutes de la fin. C’est ce qu’on voulait. Pour y parvenir, il faut tenir 76 minutes face aux All Blacks, ce qu’on a réussi à faire. Cela malgré des temps faibles, des moments difficiles ».