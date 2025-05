Ntamack annonce un choix radical, «ça me casse la tête»

Alexis Brunet

En cette fin de saison, Romain Ntamack a de grosses échéances avec le Stade Toulousain. Le Français va notamment disputer une demi-finale de Champions Cup ce dimanche contre l’UBB et il a donc parfois besoin de souffler avant ces grands moments. Pour se relaxer, l’ouvreur écoute souvent de la musique et il préfère écouter du rap plutôt que des musiques qui lui cassent la tête.

Dimanche à 16H, le Stade Toulousain jouera sans doute le match le plus important de sa saison jusqu'à présent. Les joueurs d’Ugo Mola se rendent du côté de Bordeaux pour y défier l’UBB en demi-finale de Champions Cup. Une rencontre qui se déroulera sans Antoine Dupont malheureusement, mais les Toulousains compteront sur Romain Ntamack qui sera, lui, bien présent et sans doute très important.

Ntamack adore Nekfeu

Avant le match face à l’UBB, Romain Ntamack écoutera sans doute un peu de musique pour rentrer dans sa rencontre. Pour L’Équipe, l’ouvreur s’est d’ailleurs confié sur les chanteurs qu’il écoutait. Visiblement, le joueur de 26 ans semble être un grand fan de Nekfeu. « J’aime beaucoup depuis que je suis ado, au lycée. J’écoutais pas trop de rap français avant, mais depuis Nekfeu, c’est vrai que j’écoute quand même ses chansons et ses albums. J’aime beaucoup ses textes, je trouve qu’il a un talent fou. »

« Ça me casse la tête »

Outre Nekfeu, Romain Ntamack a également confié être un grand fan de Damso. Le joueur du Stade Toulousain est friand de rap, mais pas des musiques qui "tapent trop fort" et qui lui cassent donc la tête. « J’aime bien écouter Nekfeu quand je fais mon sport. J’aime bien justement des musiques plutôt calmes, avec une mélodie tranquille, des paroles claires. Pas des trucs qui tapent trop fort parce qu’en muscu, franchement, ça me casse la tête (…) J’aime bien le rap où quand tu l’écoutes, tu comprends ce qui est dit. C’est clair, tu sais ce qu’il raconte. C’est pour ça que Nekfeu et Damso, ce sont deux styles différents, mais ce sont deux rappeurs que j’aime beaucoup. »