Nouvelle équipe pour Antoine Dupont, il se fait insulter

Dan Marciano - Rédacteur

Engagés pour soutenir le sport local, Antoine Dupont et Léon Marchand ne s’attendaient pas à un retour de bâton aussi violent. Avec Bigflo et Oli, les deux stars du rugby et de la natation française ont injecté des fonds dans le Toulouse Basket Club, mais les montants révélés ont déclenché une vague de moqueries et d’insultes sur les réseaux sociaux.

Capitaine du XV de France et figure du Stade Toulousain, Antoine Dupont a pris tout le monde de court en s’engageant dans un tout autre univers : le basketball. En compagnie de Léon Marchand, champion de natation, et des rappeurs Bigflo et Oli, également très attachés à la ville rose, le demi de mêlée de 28 ans a décidé de soutenir le Toulouse Basket Club, modeste club évoluant en Nationale 1.

L'investissement de Dupont révélé L’objectif annoncé : aider l’équipe à grimper en Élite 2 dans les prochaines années, et pourquoi pas atteindre la Betclic Élite d’ici cinq ou six ans. Une initiative saluée dans un premier temps… avant que la réalité financière ne refroidisse les enthousiasmes. Selon Actu Toulouse, les quatre personnalités ont investi au total 43 500 euros : 28 500 pour Bigflo et Oli, 10 500 pour Dupont, et 4 500 pour Marchand. Une somme jugée dérisoire par de nombreux internautes, qui n’ont pas mâché leurs mots sur X ou Instagram.