Mercato - Officiel : Il dit non à l’UBB !

Axel Cornic

Après la nouvelle défaite en finale du Top 14, l’Union Bordeaux-Bègles prépare sa vengeance pour enfin briser l’hégémonie du Stade Toulousain. Plusieurs signatures importantes ont ainsi été bouclées, comme celle d’un Cameron Woki qui revient après trois ans. Mais tout n’a pas été parfait pour les Bordelo-bèglais...

La nouvelle saison approche à grands pas et tout le monde se demande qui va bien pouvoir faire tomber le Stade Toulousain. Champions pour la troisième fois consécutive en juin dernier, Antoine Dupont et ses coéquipiers semblent intouchables. Mais un club pourrait bien relancer les débats pour le Bouclier de Brennus, avec l’UBB.

Un Bordeaux très ambitieux Certains voyaient déjà les hommes de Yannick Bru l’emporter la saison dernière, avec finalement une défaite qui s’est dessinée au bout du suspense sur la pelouse du Stade de France. La victoire en Champions Cup est une belle consolation, sur laquelle l’UBB pourra construire un projet fort et enfin décrocher le premier titre de Champion de France de son histoire. Et ça passe par le recrutement, avec notamment les arrivées des internationaux Cameron Woki et Gaëtan Barlot, ou encore le demi de mêlée italien Martin Page-Relo.