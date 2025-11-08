Mbappé - Wembanyama : Le gros malaise avec Antoine Dupont !

Alexis Brunet

En octobre dernier, Antoine Dupont avait jeté un pavé dans la mare en s’en prenant au salary-cap présent dans le monde du rugby. Le demi de mêlée voulait le voir s'alléger afin de pouvoir être plus libre d’utiliser son image. Un besoin réel car selon un économiste, le salaire du Toulousain paraît tout petit à côté de celui de Kylian Mbappé ou bien de Victor Wembanyama.

Actuellement, Antoine Dupont est encore convalescent, mais il fait tout pour revenir le plus vite possible de sa blessure. Le demi de mêlée a également d’autres combats, comme celui contre le salary-cap présent en Top 14. « Les règles du salary-cap nous empêchent d'utiliser notre image individuelle à travers des contrats de pub classiques. On nous demande de citer tous nos partenaires, même ceux qui ne sont pas liés au club. Ils veulent connaître à la limite tout notre patrimoine. On arrive dans une chasse aux sorcières où ils veulent démasquer les tricheurs, mais ça en devient ridicule », avait déclaré le demi de mêlée en octobre dernier à l'AFP, au Monde et à SportBusiness Club.

« C’est une façon un peu égoïste de se mettre en avant » Cette déclaration d’Antoine Dupont a beaucoup fait parler et dernièrement c’est l’économiste Pierre Chaix qui s’est exprimé sur le sujet pour 20 Minutes. Ce dernier a été quelque peu surpris de la prise de position de la star du Stade Toulousain. « J’ai été très surpris par sa prise de position. C’est très surprenant dans le sens où Antoine Dupont n’est pas un habitué de ce genre de sorties. Il a l’habitude d’avoir une communication très modeste, très esprit d’équipe, les valeurs collectives du rugby, etc. Là, au contraire, c’est une façon un peu égoïste de se mettre en avant. Je peux entendre ce qu’il veut dire mais pour moi ça reste une sortie de route, un petit dérapage dans une communication jusque-là plutôt bien maîtrisée. »