Le XV de France privé d'Antoine Dupont, la catastrophe à venir ?

Avec la lourde défaite face à l’Afrique du Sud (17-32), les critiques pleuvent sur le XV de France de Fabien Galthié. Jamais l’absence du capitaine Antoine Dupont ne s’est autant ressentie et même la récente victoire contre les Fidji (34-21), n’a pas rassuré les supporters ainsi que les observateurs.

On l’attend toujours. Les dernières indiscrétions donnent Antoine Dupont toujours plus proche d’un retour, puisqu’il aurait notamment participé à l’inégalité de la séance d’entraînement de ce lundi, au Stade Toulousain. Mais toujours pas de XV de France pour le demi de mêlée, qui a sans aucun doute suivi les deux premiers test-matchs de ses coéquipiers.

La France affronte l’Australie On ne verra évidemment pas Antoine Dupont pour le dernier rendez-vous de la tournée, avec le match face à l’Australie du 22 novembre prochain. Et le XV de France aurait bien besoin de lui ! Car en cas de défaite les Bleus pourraient bien perdre leur statut de tête de série, qui est vital avant le tirage au sort de la Coupe du monde.