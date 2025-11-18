Le XV de France privé d'Antoine Dupont, la catastrophe à venir ?

Avec la lourde défaite face à l’Afrique du Sud (17-32), les critiques pleuvent sur le XV de France de Fabien Galthié. Jamais l’absence du capitaine Antoine Dupont ne s’est autant ressentie et même la récente victoire contre les Fidji (34-21), n’a pas rassuré les supporters ainsi que les observateurs.
On l’attend toujours. Les dernières indiscrétions donnent Antoine Dupont toujours plus proche d’un retour, puisqu’il aurait notamment participé à l’inégalité de la séance d’entraînement de ce lundi, au Stade Toulousain. Mais toujours pas de XV de France pour le demi de mêlée, qui a sans aucun doute suivi les deux premiers test-matchs de ses coéquipiers.
La France affronte l’Australie
On ne verra évidemment pas Antoine Dupont pour le dernier rendez-vous de la tournée, avec le match face à l’Australie du 22 novembre prochain. Et le XV de France aurait bien besoin de lui ! Car en cas de défaite les Bleus pourraient bien perdre leur statut de tête de série, qui est vital avant le tirage au sort de la Coupe du monde.
Rencontre très importante pour l'avenir
Le scénario catastrophe n’est pour le moment pas envisagé du côté du XV de France, surtout avec la trajectoire actuelle de l’Australie. Il faudrait en effet que les Français perdent par plus de 16 points contre les Wallabies, qui sont sur trois défaites consécutives face à l’Irlande, l’Italie et l’Angleterre. Pour retrouver une victoire il faut remonter au 25 octobre dernier et le succès acquis sur le fil face au Japon (19-15).