Dupont - Ntamack : Le transfert en urgence !

Pierrick Levallet

Le Stade toulousain va devoir bricoler pour ses prochains matchs. Entre l’absence d’Antoine Dupont (blessé) et des internationaux comme Romain Ntamack, Ugo Mola va devoir trouver des solutions. Le manager des champions de France en titre a ainsi pris une décision en actant un transfert temporaire en urgence : celui de Valentin Delpy.

Pour les prochains matchs, le Stade toulousain va devoir faire avec quelques absents de taille. Déjà privé d’Antoine Dupont, toujours en convalescence après sa grave blessure au genou, Ugo Mola ne pourra pas compter sur les internationaux, qui sont avec leurs sélections respectives. Le manager des Rouge-et-Noir devra notamment faire l’impasse sur la totalité de ses numéros 10, dont Romain Ntamack.

Delpy pour remplacer Ntamack et Dupont à Toulouse ? Cela a forcé le Stade toulousain a cherché des solutions. Antoine Dupont aurait pu dépanner au poste de demi d’ouverture, mais l’habituel capitaine du XV de France est encore trop juste physiquement. Selon les informations de Canal +, les champions de France auraient donc décidé de rappeler Valentin Delpy. Prêté à Colomiers en Pro D2, le joueur de 22 ans va être transféré en urgence au Stade toulousain avant de revenir chez les Columérins.