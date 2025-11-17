Rupture d’Antoine Dupont : Sa mère dit tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont était victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit. Le début d'un long calvaire pour la star du rugby français qui reprendra bientôt la compétition officielle, mais en attendant, sa mère livre les coulisses de cette rupture douloureuse pour Dupont, qui a freiné sa carrière pendant plusieurs mois.

Comme ce fut déjà le cas en 2018, Antoine Dupont a subi une nouvelle rupture des ligaments croisés en mars 2025 alors qu'il disputait un match en Irlande avec le XV de France. S'en est donc suivie une longue période de rééducation pour le demi de mêlée du Stade Toulousain, qui devrait logiquement retrouver les terrains début décembre avec son club. En attendant, Dupont sort donc d'un calvaire avec cette rupture, d'autant que la douleur était intense au moment du choc comme le raconte sa mère, Marie-Pierre Galès, dans le podcast Pourquoi le rugby.

« Ça a été un choc » La mère d'Antoine Dupont se remémore dans un premier temps le moment de la blessure de son fils, alors que la famille du joueur avait décidé de ne pas se rendre au match : « Nous n’étions pas allés en Irlande. Personne de la famille, alors qu’en général, il y a toujours quelqu’un. Nous étions tous devant la télé. Ça a été un choc », explique-t-elle.