Antoine Dupont : Son successeur débarque au XV de France !

Après la défaite contre l’Afrique du Sud, le XV de France a renoué avec la victoire contre les Fidji ce samedi (34-21). Fabien Galthié a toutefois perdu un joueur important : Pierre-Louis Barassi. Sorti sur protocole commotion, le joueur du Stade toulousain est forfait pour le match contre l’Australie. Il a ainsi été remplacé par Kalvin Gourgues, annoncé comme le nouveau Antoine Dupont.
Le XV de France a renoué avec la victoire ce samedi en s’imposant contre les Fidji (34-21). Le succès a néanmoins été entaché par la sortie de Pierre-Louis Barassi sur protocole commotion. Fabien Galthié se montrait pessimiste quant à sa participation pour le match de samedi prochain contre l’Australie. Et le verdict a fini par tomber.
Kalvin Gourgues rejoint le XV de France
Pierre-Louis Barassi est en effet forfait. Le XV de France l’a ainsi remplacé avec un autre joueur du Stade toulousain comme le rapporte RMC Sport. Kalvin Gourgues (20 ans, 0 sélection) a été appelé en renfort. Le jeune joueur des Rouge-et-Noir est doté d’un grand potentiel, et a même déjà été comparé à un certain Antoine Dupont.
«J'ai l'impression de voir un Antoine Dupont»
« J'ai l'impression de voir un Antoine Dupont. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur aussi complet, je dis waouh. Il peut être un joueur d'appui comme un joueur d'ancrage, comme il est capable d'aérer le jeu avec sa qualité de passe » avait expliqué Romain Teulet, ancien arrière de Castres, au micro de Eurosport il y a quelques semaines. A voir si Fabien Galthié lui offrira sa première sélection samedi prochain contre l’Australie.