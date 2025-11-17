Antoine Dupont : Son successeur débarque au XV de France !

Pierrick Levallet

Après la défaite contre l’Afrique du Sud, le XV de France a renoué avec la victoire contre les Fidji ce samedi (34-21). Fabien Galthié a toutefois perdu un joueur important : Pierre-Louis Barassi. Sorti sur protocole commotion, le joueur du Stade toulousain est forfait pour le match contre l’Australie. Il a ainsi été remplacé par Kalvin Gourgues, annoncé comme le nouveau Antoine Dupont.

Kalvin Gourgues rejoint le XV de France Pierre-Louis Barassi est en effet forfait. Le XV de France l’a ainsi remplacé avec un autre joueur du Stade toulousain comme le rapporte RMC Sport. Kalvin Gourgues (20 ans, 0 sélection) a été appelé en renfort. Le jeune joueur des Rouge-et-Noir est doté d’un grand potentiel, et a même déjà été comparé à un certain Antoine Dupont.