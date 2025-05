L’appel d’Emmanuel Macron après le XV de France !

Depuis sa première élection en mai 2017, Emmanuel Macron a toujours eu un rapport étroit avec le sport, que ce soit au football avec Kylian Mbappé ou au rugby avec Antoine Dupont. Mais cette fois c’est un ancien international tricolore qui a volé la vedette au capitaine du XV de France et du Stade Toulousain.

« On aurait eu besoin de plus d’Antoine Dupont »

On peut notamment citer Antoine Dupont, que l’on a vu avec Emmanuel Macron à l’occasion du Mondial 2023, mais surtout lors des JO de Paris, l’été dernier. A cette occasion, le rugbyman avait d’ailleurs été applaudi pour sa participation à la compétition, qui l’avait notamment obligé à mettre de côté le XV de France. « On aurait eu besoin de plus d’Antoine Dupont. Parce que ce qu’il a fait, c’est très généreux. Il n’a rien à prouver, c’est une star, son club a tout raflé cette année, ce n’est pas son sport… Il aurait pu dire ‘Je vais me reposer cet été' » avait expliqué le président de la République, lors d’un entretien accordé à L’Equipe.