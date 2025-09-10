«Il ne connaît pas une tactique !», ça balance sur une star de l’UBB

Axel Cornic

Après avoir arpenté les terrains de Top 14 pendant plusieurs années, Nans Ducuing a raccroché les crampons la saison dernière. Mais il s’est vite reconverti, puisqu’il est désormais consultant pour Canal+ et peut notamment livrer les coulisses de son ancien club l’Union Bordeaux-Bègles.

La saison de Top 14 a repris tout récemment, avec l’UBB qui a lancé sa nouvelle mission Bouclier de Brennus. Après deux échecs consécutifs, les Bordelo-bèglais semblent bien être les mieux armés pour briser l’hégémonie du Stade Toulousain, avec notamment une ligne arrière où l’on retrouve plusieurs stars du XV de France.

« Nous, on est changés, on est chauds, et lui, il joue aux échecs sur son téléphone » C’est le cas de Damian Penaud, un phénomène sur les terrains mais également en dehors, comme le raconte l’un de ses anciens coéquipiers. « C’est un compétiteur, mais alors il a un détachement… On a des horaires pour sortir à l’échauffement sur les matchs. Nous, on est changés, on est chauds, et lui, il joue aux échecs sur son téléphone, Birkenstock aux pieds. Il s’en fout, il ne connaît pas une tactique (rires) » a déclaré Nans Ducuing, dans un entretien accordé au Parisien.