Fiasco aux États-Unis, Antoine Dupont est prévenu !

Actuellement blessé, Antoine Dupont a énormément de projets pour son avenir et ça pourrait bien passer par les États-Unis. Le demi de mêlée est en effet devenu actionnaire d’un club de rugby de l’autre côté de l’Atlantique avec le Rugby Football Club Los Angeles, sans parler d’une possible participation aux prochains Jeux olympiques, afin d’y défendre son titre.

On a en effet appris ces derniers mois que Antoine Dupont est devenu actionnaire minoritaire d’un club de Major League Rugby , championnat élite nord-américain. Et ce n’est pas tout, puisqu’il a également ouvert la porte à une participation aux prochains Jeux Olympiques , qui se tiendront à Los Angeles en 2028. Attention toutefois, puisque certains se sont cassés les dents aux États-Unis ! C’est notamment le cas de Louis Rees-Zammit qui avait annoncé son départ du rugby pour se lancer dans la NFL .

« J'ai décidé de quitter la NFL et de retourner au rugby ! »

Mais 18 mois après, voilà la pépite galloise de retour, puisqu’il a annoncé sur ses réseaux sociaux que sa parenthèse NFL était officiellement fermée. « J'ai décidé de quitter la NFL et de retourner au rugby ! Ça a été une belle expérience mais il est temps de rentrer à la maison. J'ai décidé que c'était le meilleur moment pour prendre cette décision de me donner le temps de tout mettre en place pour la saison prochaine » a expliqué l’ailier gallois de 24 ans. « Il n'y a qu'une chose qui me tracasse, c'est de revenir au rugby et de faire ce que je fais le mieux. Je ne peux pas expliquer à quel point je suis excitée !! Il y aura d'autres nouvelles bientôt, mais pour l'instant, à bientôt les fans de rugby ».