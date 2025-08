Antoine Dupont de retour, «le monde n’est pas prêt»

Axel Cornic

Blessé au genou depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont travaille dur pour revenir à son meilleur niveau. Les plus optimistes pensaient le revoir avec le XV de France dès le mois de novembre, mais il faudra prendre son mal en patience puisqu’il ne devrait revenir que pour le prochain Tournoi des 6 Nations.

Si le XV de France a remporté une victoire éclatante au 6 Nations 2025, un gros point noir a laissé un goût amer dans les bouches des supporters. La blessure d’Antoine Dupont a choqué tout me rugby tricolore et il a beaucoup manqué à la sélection, mais surtout à son club du Stade Toulousain. Et tout le monde attend son grand retour, même si on ne devrait pas le revoir avant la fin de l’année.

Antoine Dupont prépare son retour En tout cas, Dupont peut compter sur un supporter de luxe pour le soutenir en ce moment compliqué, avec Thomas Pesquet. Grand fan du Stade Toulousain, il n’a en effet aucun doute au sujet du retour du capitaine du XV de France. « Bien que la blessure soit physique, c’est l’état d’esprit qui fera la différence. Mais Antoine a un mental fort, et je suis certain qu’il reviendra au maximum de ses capacités » avait expliqué l’astronaute, en avril dernier. « Je voudrais lui dire que tout le monde est derrière lui. Et puis s'il a envie d'aller boire un verre, maintenant qu'il aura moins d'entraînement, je serai disponible ».