Antoine Dupont : La folie à 14 000€ avec Léon Marchand !

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou pendant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont doit patienter encore un peu avant de faire son retour sur un terrain de rugby. En attendant, le demi de mêlée de 28 ans s’est lancé dans un projet avec Léon Marchand, dans lequel ils ont investi une somme plutôt conséquente.

Antoine Dupont et Léon Marchand impliqué dans un projet dans le basket ?

Comme le rapporte Actu Toulouse, Antoine Dupont est entré dans le capitale du Toulouse Basket Club, tout comme un certain Léon Marchand. Le joueur de rugby et le nageur français ont d’ailleurs investi une somme assez conséquente : un peu plus de 14 000€. Le club de la Ville Rose - qui évolue en Nationale 1 - souhaite passer à la vitesse supérieure et atteindre rapidement les hautes sphères du basket français. Ces contributions pourraient permettre aux Toros d’attirer un plus grand nombre de sponsors.