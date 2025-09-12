Dupont - Ntamack : La fin est annoncée en équipe de France !

Deux ans après la cruelle désillusion vécue à Paris face à l’Afrique du Sud (29-28), Romain Ntamack se projette déjà vers l’Australie. Le demi d’ouverture du Stade Toulousain, longtemps freiné par les blessures, sait que 2027 représentera une ultime occasion pour cette génération dorée du XV de France de décrocher la Coupe du monde.
Le XV de France n’a pas oublié. En octobre 2023, au Stade de France, les Bleus s’étaient inclinés d’un souffle (29-28) face à l’Afrique du Sud, future championne du monde, en quart de finale. Un coup d’arrêt brutal, d’autant plus amer qu’il venait clore quatre années de travail et d’espoir, au cœur d’une compétition organisée à domicile. Cette élimination d’un point reste comme une cicatrice ouverte dans la mémoire collective des supporters français, mais aussi dans celle des joueurs. À deux ans de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en Australie en 2027, cette désillusion demeure une source de motivation. Le groupe tricolore, mené par une génération dorée forgée depuis 2020 autour d’Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Grégory Alldritt, sait qu’il lui faudra rebondir et montrer que ce revers n’était qu’un accident de parcours.
Ntamack prévient tout le monde
Mais interrogé sur la prochaine Coupe du monde, Ntamack ne veut pas se précipiter. « Là non, je n’y pense pas parce que c’est encore loin. Il y a deux ans devant nous. J’ai encore une fois passé un Tournoi des 6 Nations compliqué avec mon carton rouge reçu. J’ai envie de retrouver une histoire avec l’équipe de France stable, sans pépins physiques, sans problème sur le terrain. J’ai encore une fois beaucoup de choses à travailler pour faire partie de cette tournée de novembre. Mais évidemment que ça reste un objectif pour y participer et pour retrouver cette équipe de France avec mon plein potentiel » a-t-il confié à RMC Sport.
La fin d'une génération dorée ?
A 26 ans, Ntamack sait qu’il ne reste plus beaucoup de temps à cette génération pour briller. « Ce qui est sûr, c’est que ça va être la dernière chance de Coupe du Monde pour pas mal de joueurs de cette génération-là qui a évolué ensemble depuis quasiment 2020. Donc évidemment que ça va être un objectif à ne pas manquer. Je pense que les mecs l’ont tous dans un coin de leur tête et évidemment que ça sera un objectif. Forcément, avec la déception de Paris en 2023, évidemment que je pense que pour les mecs qui feront celle en Australie, ça sera évidemment une revanche, je pense » a déclaré le joueur du Stade Toulousain. Cela vaut aussi pour Antoine Dupont (28 ans).