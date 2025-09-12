Dupont - Ntamack : La fin est annoncée en équipe de France !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Deux ans après la cruelle désillusion vécue à Paris face à l’Afrique du Sud (29-28), Romain Ntamack se projette déjà vers l’Australie. Le demi d’ouverture du Stade Toulousain, longtemps freiné par les blessures, sait que 2027 représentera une ultime occasion pour cette génération dorée du XV de France de décrocher la Coupe du monde.

Le XV de France n’a pas oublié. En octobre 2023, au Stade de France, les Bleus s’étaient inclinés d’un souffle (29-28) face à l’Afrique du Sud, future championne du monde, en quart de finale. Un coup d’arrêt brutal, d’autant plus amer qu’il venait clore quatre années de travail et d’espoir, au cœur d’une compétition organisée à domicile. Cette élimination d’un point reste comme une cicatrice ouverte dans la mémoire collective des supporters français, mais aussi dans celle des joueurs. À deux ans de la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera en Australie en 2027, cette désillusion demeure une source de motivation. Le groupe tricolore, mené par une génération dorée forgée depuis 2020 autour d’Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Grégory Alldritt, sait qu’il lui faudra rebondir et montrer que ce revers n’était qu’un accident de parcours.

Ntamack prévient tout le monde Mais interrogé sur la prochaine Coupe du monde, Ntamack ne veut pas se précipiter. « Là non, je n’y pense pas parce que c’est encore loin. Il y a deux ans devant nous. J’ai encore une fois passé un Tournoi des 6 Nations compliqué avec mon carton rouge reçu. J’ai envie de retrouver une histoire avec l’équipe de France stable, sans pépins physiques, sans problème sur le terrain. J’ai encore une fois beaucoup de choses à travailler pour faire partie de cette tournée de novembre. Mais évidemment que ça reste un objectif pour y participer et pour retrouver cette équipe de France avec mon plein potentiel » a-t-il confié à RMC Sport.