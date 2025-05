Dégoûté, Romain Ntamack prend sa revanche !

Axel Cornic

Une semaine après l’élimination de la Champions Cup, le Stade Toulousain a relevé la tête en Top 14, consolidant sa place de leader à seulement trois journées de la fin de la phase régulière. Et de quelle manière, puisque Romain Ntamack et ses coéquipiers ont totalement surclassé le RCT sur la pelouse du stade Vélodrome (16-50).

Il fallait bien ça pour oublier l’échec de la Champions Cup. Éliminé par l’UBB, le Stade Toulousain ne peut plus réaliser le doublé, mais peut encore viser un troisième Bouclier de Brennus consécutif. Et ça s’annonce plutôt bien, puisque la première place du Top 14 semble être déjà acquise, avec donc un repos plus long en évitant les barrages.

Toulouse et Ntamack battent le RCT, mais...

Les hommes d’Ugo Mola ont en effet largement battu le RCT lors de la délocalisation au stade Vélodrome. Une semaine après l’élimination en Champions Cup, Romain Ntamack était titulaire au coup d’envoi, mais il n’est pas resté très longtemps sur le terrain. L’ouvreur du Stade Toulousain a en effet dû quitter les siens pour un protocole commotion et a assisté de loin à la démonstration de ses coéquipiers. A noter qu’avec cette sortie, il ne sera pas éligible pour la réception du Racing 92, le 17 mai prochain.

« Quand tu prends 50 points chez toi, il faut assumer »

Si du côté Toulousain c’était la joie, ce n’était pas du tout le cas pour le RCT, qui pouvait accrocher la deuxième place du Top 14 avec la défaite de l’UBB face à Montpellier (46-27). « Quand tu prends 50 points chez toi, il faut assumer. Donc, on assume » a expliqué le manager toulonnais Pierre Mignoni, lors de la conférence de presse d’après-match. « Maintenant, il y a deux options. Soit on baisse la tête, c’est difficile de la relever ce soir car il y a beaucoup de tristesse, soit on la relève dès lundi. Il faut qu’on reste ensemble ».