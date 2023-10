Coupe du Monde : L'Irlande répond au haka des All Blacks, il dit tout

Arnaud De Kanel

Comme avant chaque match, juste après les hymnes, les All Blacks ont réalisé leur fameux haka samedi soir face à l'Irlande. Une tradition pas vraiment respectée par le public irlandais, très agité en tribunes. Sur le terrain, les joueurs d'Andy Farrell ont répondu à leur manière en formant un 8. Jamison Gibson-Park a expliqué cette mise en place, qui n'est pas passée inaperçue.

C'est un match d'anthologie auquel nous avons assistés samedi soir. Le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande a tenu toutes ses promesses et il a de nouveau tourné en faveur des All Blacks (28-24), surmotivés par leur haka. Comme avait pu le faire le XV de France dans le passé, l'Irlande a répondu à sa manière pour ne pas se laisser intimider.

L'Irlande forme en 8

Ce Kapa o Pango, la danse la plus guerrière et la plus agressive du haka, fait beaucoup parler. Il a été très mal accueilli par les 75 000 spectateurs présents en tribunes, pour la majorité irlandais. D'habitude, le silence est de mise lorsque les All Blacks entament leur danse rituelle maorie mais le public irlandais, déjà très dissipé lors de la minute de silence, a décidé de riposter à coup de sifflets et de chant de leur hymne national. Une réaction qui suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. Et sur le terrain, les joueurs du XV du Trèfle se sont positionnés originalement afin de former un 8. Tout le monde s'interrogeait sur cette disposition et Jamison Gibson-Park a donné la réponse.

VIDÉO - Irlande - Nouvelle-Zélande : le "Trèfle" et ses fans défient le haka des "All Blacks"➡️ https://t.co/rgMrSgrWct pic.twitter.com/Xk9llToIVs — TF1Info (@TF1Info) October 14, 2023

«Le moment idéal pour former à nouveau le huit»