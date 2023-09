Coupe du monde de rugby : «Zidane tapait les gens»... Un Anglais se lâche

Thibault Morlain

Après l’Argentine, l’Angleterre a engrangé sa deuxième victoire lors de cette Coupe du monde de rugby. En effet, ce dimanche, le XV de la Rose s’est imposé face au Japon (34-12). Une rencontre lors de laquelle Joe Marler s’est distingué avec… une passe de la tête qui a permis à son coéquipier d’inscrire un essai. Un geste insolite sur lequel a été interrogé le pilier anglais, suite à quoi… il a taclé Zinedine Zidane.

Le sans-faute se poursuit pour l’Angleterre dans cette Coupe du monde de rugby. Alors que le XV de la Rose avait débuté avec une victoire face à l’Argentine, les Anglais viennent d’enchainer avec un succès face au Japon. Une action a d’ailleurs fait beaucoup parler à l’occasion de cette rencontre. En effet, sur l’essai de Courtney Lawes, on pensait que Joe Marler avait effectué un en-avant, mais finalement non puisqu’il a fait la passe… de la tête. Une action qui a forcément fait le tour des réseaux sociaux et le geste du joueur de l’Angleterre a alors fait beaucoup parler.

« Il tapait les gens pas les ballons »

Suite à cette rencontre entre l’Angleterre et le Japon, Joe Marler a d’ailleurs été interrogé sur cette passe de la tête. Comme le rapporte La Dépêche , un journaliste l’a d’ailleurs interrogé en lui demandant si on pouvait le considérer comme le Zinedine Zidane du rugby avec cette passe insolite. C’est alors que Joe Marler a livré une réponse inattendue puisqu’il a taclé la légende de l’équipe de France de football, faisant alors référence au geste de Zidane en finale de Coupe du monde 2006 face à Marco Materazzi : « Si je suis le nouveau ... ? Non ! Parce que lui il tapait les gens pas les ballons ! ».

« Je m’entraîne depuis des années pour ça »