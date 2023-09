Coupe du monde de Rugby : Battu, il pète totalement les plombs

Axel Cornic

L’Australie n’est pas au mieux depuis quelque temps et forcément, son sélectionneur Eddie Jones est très critiqué par la presse de son pays. Cela ne s’est évidemment pas arrête avec la récente défaite face aux Fidji (15-22) lors de la deuxième journée de la poule C, ce qui a donné lieu à une conférence d’après-match lunaire.

Ce nouveau week-end de Coupe du monde nous a livré encore des grandes affiches et la plus attendue était sans aucun doute celle opposant l’Australie aux Fidji. Les Îliens avaient en effet échoué de peu face au Pays de Galles (32-26) lors de leur entrée en lice et étaient obligés de se rattraper, contre un adversaire moribond.

Coupe du monde de rugby : Exploit historique, une malédiction est brisée https://t.co/lbEIYTaYbk pic.twitter.com/kUma1SNPL3 — le10sport (@le10sport) September 18, 2023

« Peut-être que je pourrais devenir consultant et passer à la TV, pour avoir toujours raison »

Car l’Australie, double Championne du monde, va très mal. Les Fidjiens n’ont donc fait qu’une bouchée des Wallabies et Eddie Jones a dû faire face à un nouveau flot de critiques, avec notamment l’ancien international néo-zélandais Sonny Bill Williams qui a pointé du doigt le manque d’un véritable ouvreur. « Il a dit ça ? Peut-être que je pourrais devenir consultant et passer à la TV, comme lui, pour avoir toujours raison » a lancé le sélectionneur australien, concernant la critique de celui qui officie désormais à la télévision. « C'est une équipe pour l'avenir et je n'ai pas de regrets. Je construis une équipe pour le futur et c'est normal d'avoir de la difficulté, des problèmes de croissance ».

« On pourrait me balancer des baguettes et des croissants en plus »