Coupe du monde de Rugby : Un joueur de Galthié veut vite oublier le XV de France

Après plus d’un mois de compétition et quasiment trois mois de travail, le XV de France est sorti par la petite porte de sa Coupe du monde. Une défaite sur le fil face à l’Afrique du Sud a eu raison des rêves bleus (28-29) et désormais les internationaux vont devoir tourner la page pour revenir peu à peu en club.

La défaite n’est pas encore totalement digérée, mais peu à peu le rugby français regarde vers l’après. Car la Coupe du monde est définitivement terminée pour le XV de France et les demi-finales de ce week-end le montrent clairement. Mais il faut désormais voire comment les joueurs sauront tourner la page...

Lors d’un long entretien accordé à Midi Olympique , Peato Mauvaka ne semble pas encore prêt à se projeter sur l’avenir, avec notamment le prochain Tournoi des 6 Nations. « Pour l’instant, c’est assez dur d’imaginer la suite. C’est trop tôt. Maintenant, je suis revenu à Toulouse et je vais d’abord penser au club. On verra ensuite ce qu’il va se passer » a confié le talonneur, qui a remplacé à la perfection Julien Marchand, réalisant d’excellentes prestations lors de ce Mondial.

