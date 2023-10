Coupe du monde de Rugby : L'exploit historique qui fait le buzz !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Portugal a fait sensation dimanche soir en accrochant la toute première victoire de son histoire en Coupe du Monde de Rugby, sur le fil, face aux Fidji (24-23). Et les membres de cette sélection lusitanienne n'ont pas dissimulé leur émotion après ce succès historique pour tout un pays.

D'habitude, on prend surtout le temps de commenter les belles performances du Portugal en tournoi international lorsqu'il s'agit de football. Mais en cette période de Coupe du Monde de Rugby, en France, la sélection portugaise a décidé d'imiter Cristiano Ronaldo et consort en réussissant dimanche soir un exploit historique : arracher sa toute première victoire dans un Mondial de Rugby, face aux Fidji (24-23). Une performance qui fait beaucoup parler, et qui n'a pas manqué de faire réagir les principaux intéressés.

« Un grand moment »

Interrogé après la rencontre, le sélectionneur du Portugal, Patrice Lagisquet, n'a pas caché son émotion : « J'ai toujours peur des mots grandiloquents, car ça reste du sport. Mais c'est un grand moment. Quand je dis qu'ils n'arrêtent pas de me surprendre, encore une fois, ils ont été capables d'aller chercher des capacités insoupçonnées. L'essai de la fin correspond à l'ADN de cette équipe et du rugby portugais. Ce sont des joueurs très généreux, qui ont la capacité à jouer sur la largeur du terrain », explique-t-il après l'exploit de son équipe.

« On marque l'histoire »