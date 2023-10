Coupe du monde de Rugby : La France remet une couche sur l’arbitrage

Axel Cornic

Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, a reparlé de l’arbitrage controversé du quart de finale entre le XV de France et l’Afrique du Sud (28-29). Il assure qu’il y a un véritable travail à faire aux niveaux des institutions, avec la France qui doit agrandir son influence.

C’est le gros sujet du moment. Alors que la défaite n’a pas encore été digéré, l’arbitrage de France-Afrique du Sud est passé au crible depuis dimanche, avec plusieurs cas litigieux. Il y a notamment le geste d’anti-jeu d’Eben Etzebeth, la course de Cheslin Kolbe ou encore certaines phases de ruck assez polémiques, qui sont au centre des débats.

« Il y a une stratégie d’influence de la France qui est déterminante et qu’il faut développer au sein de World Rugby »

Pour Florian Grill ces supposés problèmes d’arbitrage s’expliquent notamment par le manque d’influence de la France dans les institutions mondiales du rugby. « Il y a une stratégie d’influence de la France qui est déterminante et qu’il faut développer au sein de World Rugby. On doit beaucoup plus travailler, beaucoup plus être présent. Et moi en trois mois, j’ai bien vu que l’on était malheureusement assez absent des instances internationales » a expliqué le président de la FFR, d’après RMC Sport .

« On ne peut pas être au top niveau d’un point de vue sportif et être quasi inexistant au concert international du rugby mondial »