Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Japon - Samoa

Arnaud De Kanel

C'est l'unique rencontre de ce 28 septembre et elle promet énormément. Ce jeudi, le Japon et les Samoa s'affrontent au Stadium de Toulouse (21h00) avec en ligne de mire la troisième place d'un groupe D dominé par l'Angleterre. Malheur au vaincu donc pour qui l'aventure s'arrêterait dès le coup de sifflet final.

Toujours aussi indécis, le groupe D nous réserve encore quelques surprises. Ce jeudi, le Japon et les Samoa s'affrontent et les deux équipes n'ont plus le droit à l'erreur. Si le Japon l'emporte, il jouera une finale pour la deuxième place du groupe la semaine prochaine face à l'Argentine. Si la victoire revient aux Samoa, ils devront créer l'exploit la semaine prochaine face à l'Angleterre.

Ça passe ou ça casse...

Autant dire que dans une compétition avec 32 équipes réparties en huit groupes comme la Coupe du monde de football pour ne pas la citer, ce Japon-Samoa serait comme un huitième de finale, voire même un seizième de finale. Car comme expliqué ci-dessus, une victoire permettrait à l'une des deux équipes d'entretenir l'espoir de se qualifier pour les quarts de finale à condition de remporter son prochain match. Qu'importe la configuration, les deux équipes sont prêtes. Lomano Lemeki avait parfaitement illustré l'enjeu de ce match. « Ce sera un autre gros match. Soit ça passe, soit ça casse. Nous avons 12 jours de repos, alors nous allons couper un peu du rugby pendant deux jours pour nous ressourcer psychologiquement. Nous reviendrons et je suis sûr que Browny (l'entraîneur adjoint Tony Brown) aura un plan en tête pour nous », avait confié l'ailier japonais après la défaite face à l'Angleterre (12-34).



Même chose pour les Samoa. Battus eux aussi lors de leur dernier match face à l'Argentine (10-19), les Manu Samoa ne pensaient plus qu'à cette rencontre cruciale face au Japon. « Il y a un gros match qui vient à nous, face au Japon. Nous devons comprimer nos temps de préparation comme nous n’avons que six jours avant le prochain match. Et l’aborder en étant le plus frais possible. Nous devons nous améliorer dans des moments cruciaux et concrétiser nos temps forts. Cela fait partie des moments que nous devons maîtriser. Il faudra faire mieux pour les prochains matchs, et nous allons tout faire pour concrétiser cela contre le Japon », avait lâché le sélectionneur, Seilala Mapusua. Le décor est planté.

Horaire et diffusion TV de Japon-Samoa

Le coup d'envoi sera donné par le Sud-Africain Jaco Peyper à 21h00 depuis le Stadium de Toulouse. La diffusion de cette rencontre est revenue à M6 et non à TF1 .

Les compositions pour Japon-Samoa

La composition du Japon : Lemeki - Matsushima, Riley, Nakamura, Naikabula - (o) Matsuda, (m) Nagare - Labushgane, Himeno (cap.), Leitch - Fakatava, Cornelsen - Gu, Horie, Inagaki



Les remplaçants japonais : Sakate, Millar, Valu, Dearns, Shimokawa, Saito, Lee, Osada



La composition des Samoa : Paia'aua - Fidow, Manu, D'Angelo Leuila, B. Lam - (o) Leli'ifano, (m) Taumateine - Lee, Taufua, Seu - Vui (cap.), McFarland - P. Alo-Emile, S. Lam, Ja. Lay



Les remplaçants samoans : Malolo, Jo. Lay, Alaalatoa, Luatua, Motuga, Matavao, Fomai, Toala