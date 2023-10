Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Irlande - Nouvelle-Zélande

Arnaud De Kanel

C'est le match le plus attendu de la journée. Ce samedi soir, l'Irlande affronte la Nouvelle-Zélande sur la pelouse du Stade de France (21h00). Une finale avant l'heure pour les deux équipes qui n'ont cessé de monter en puissance durant le tournoi. Favori pour aller au bout après ce qu'on a vu en poule, le XV du Trèfle devra conjurer le mauvais sort face aux All Blacks.

S'il y avait encore des doutes pour savoir quelle équipe était la meilleure au monde en ce moment, l'Irlande les a pratiquement tous levé, du moins pour les moins chauvins d'entre nous. Numéro un au classement IRB, le XV du Trèfle doit assumer son nouveau statut ce samedi soir face à la Nouvelle-Zélande pour décrocher son premier billet en demi-finale de son histoire.

L'Irlande face à la malédiction

C'est une montagne qui attend l'Irlande ce samedi soir, ou plutôt un plafond de verre. Face aux All Blacks, le XV du Trèfle espère enfin briser la malédiction. Jamais dans son histoire, l'Irlande n'a remporté un quart de finale. C'est l'année ou jamais pour les Irlandais qui n'ont jamais paru aussi forts. L'Irlande reste sur deux victoires face à la Nouvelle-Zélande, des souvenirs douloureux pour les Blacks , à l'image de l'arrière Beauden Barrett. « On a reçu une claque, et c’est très bien comme ça : c’était une bonne leçon." Beauden Barrett la garde à l’esprit : "J’ai beaucoup appris pendant cette tournée de l’Irlande, évoque le génial arrière. Ça a été une période difficile, l’une des plus difficiles pour le rugby néo-zélandais et pour moi : imaginez, perdre une série sur nos terres. On sait que l’Irlande est un monstre et que si on lui permet de dicter le jeu et de faire ce qu’elle veut sur le terrain, il est très difficile de l’arrêter. On est nombreux à vouloir prendre notre revanche. Le souvenir de l’année dernière est encore douloureux. » S'ils veulent se rassurer, les All Blacks n'ont qu'à se remémorer 2019, lorsqu'ils avaient giflé l'Irlande (46-14) en quart de finale du Mondial au Japon.



Nous en tirerons les enseignements. Jamais une équipe d’Irlande n’avait réussi jusqu’ici à gagner un match en Nouvelle-Zélande. Mais un an et quelques mois, c’est long en rugby. C’est une équipe différente qu’on va affronter samedi. On a hâte de relever le défi. Il est clair que cette tournée va nous donner confiance, mais il ne faut pas non plus nous voir trop beaux

Horaire et diffusion TV d'Irlande - Nouvelle-Zélande

Le coup d'envoi sera donné par l'Anglais Wayne Barnes à 21h00 depuis le Stade de France à Saint Denis. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Irlande - Nouvelle-Zélande

La composition de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Gibson-Park ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Henderson, 4. Beirne ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. Porter



Les remplaçants irlandais : 16. Kelleher, 17. Kilcoyne, 18. Bealham, 19. McCarthy, 20. Conan, 21. Murray, 22. Crowley, 23. O'Brien.



La composition de la Nouvelle-Zélande : 15. B. Barrett ; 14. Jordan, 13. Ioane, 12. J. Barrett, 11. Fainga'anuku ; 10. Mo'unga, 9. Smith ; 7. Cane (cap.), 8. Savea, 6. Frizell ; 5. S. Barrett, 4. Retallick ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. De Groot.



Les remplaçants néo-zélandais : 16. Coles, 17. Williams, 18. Newell, 19. Whitelock, 20. Papali'i, 21. Christie, 22. McKenzie, 23. Lienert-Brown.