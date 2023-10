Coupe du monde Rugby : Une surprenante affaire d’espionnage ?

Axel Cornic

Les quarts de finale de la Coupe du monde 2023 démarrent ce samedi, avec le Pays de Galles qui va affronter l’Argentine, mais surtout l’Irlande contre la Nouvelle-Zélande. Cette dernière affiche est très attendue, mais elle fait l’objet de plusieurs polémiques à seulement quelques heures du coup de sifflet initial.

En marge des matchs couperets, la pression monte et on a souvent droit à des épisodes assez particuliers. Le quart de finale opposant l’Irlande à la Nouvelle-Zélande ne fait exception, puisque la presse britannique évoque une affaire assez surprenante d’espionnage à la veille du choc, qui se tiendra sur la pelouse du Stade de France.

L’Irlande accusée d’espionnage

The Independent rapporte en effet qu’un photographe d’Inpho, la plus grande agence irlandaise de photographie, était présent lors de l’entrainement des All Blacks. Cette agence travaille en étroite collaboration avec le staff du XV du Trèfle, mais elle est normalement autorisée à assister aux séances d’entrainements ouvertes à la presse, comme tout autre organe similaire.

« Je suis désolé, je n'étais pas en train de regarder l'entraînement des All Blacks »

Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, le staff irlandais a préféré en rire. « Je suis désolé, je n'étais pas en train de regarder l'entraînement des All Blacks. Je suis désolé, je n'y ai pas participé, alors.. . » a répondu Mike Catt, adjoint d’Andy Farrell, visiblement surpris par une telle question. Pourtant, les médias néo-zélandais semblent prendre cette histoire au sérieux.

« Je n'ai certainement pas vu de photographes cachés dans les buissons »