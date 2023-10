Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Fidji - Portugal

Arnaud De Kanel

La phase de poule s'achève ce dimanche. La dernière rencontre au programme de ce premier tour opposera les Fidji au Portugal. En cas de victoire, ce qui respecterait une certaine logique sportive, mais également en cas de défaite avec le bonus défensif, les Fidjiens valideraient leur place en quarts de finale et élimineraient donc l'Australie.

La rencontre entre les Fidji et le Portugal marque la fin du 1er tour de cette Coupe du monde. Elle pourrait également marquer l'élimination historique de l'Australie si les Fidjiens venaient à remporter au minimum un point.

Les Fidji peuvent rejoindre l'Angleterre en quart

Il y a une place en quart de finale à aller chercher pour les Fidji ! Les Îliens n'ont plus atteint ce stade de la compétition depuis 2007. Grâce à leur succès sur leur adversaire direct dans ce groupe C, à savoir l'Australie (22-15), les joueurs de Simon Raiwalui ont leur destin entre leurs mains. Une victoire leur donnerait de la confiance avant de retrouver l'Angleterre dimanche prochain mais ils peuvent se contenter d'une défaite avec le bonus pour se qualifier et ainsi éliminer les Wallabies , ce qui serait une première dans l'histoire du rugby australien. « Nous ne nous attendons pas à un match facile face au Portugal la semaine prochaine. Je pense que cela va être comme face à la Géorgie. Nous les avons vus jouer face aux Géorgiens et ça a été un match difficile. Nous devons absolument prendre des points pour être en quart de finale donc nous avons besoin d’être au même niveau que lors des matchs précédents », lâchait Levani Botia après la rencontre face à la Géorgie.



Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Tonga - Roumanie https://t.co/aOkbSKDPQf pic.twitter.com/01uTHfafjT — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

On rendra hommage à Patrice, mais après le match, pas avant. Pour l'heure, seul le match compte. Ce match promet d’être fantastique, tout comme cette compétition l’est, mais on le sait : si tu fais la moindre erreur, tu le paies cash. Je ne pense pas que les émotions prendront le dessus car ce qu’il se passe sur le terrain est plus important. On a réuni tous les éléments pour être au rendez-vous et on doit se concentrer sur notre mission collective

Horaire et diffusion TV de Fidji - Portugal

Le coup d'envoi sera donné par l'Anglais Luke Pearce à 21h00 depuis le Stadium de Toulouse. La diffusion de cette rencontre est revenue à M6 .

Les compositions pour Fidji - Portugal

La composition des Fidji : 15. Maqala ; 14. Ravutaumada, 13. Waisea (cap.), 12. Tuisova, 11. Habosi ; 10. Botitu, 9. Lomani ; 7. Botia, 8. Mata, 6. Derenalagi ; 5. Mayanavanua, 4. Nasilasila ; 3. Tagi, 2. Matavesi, 1. Mawi.



Les remplaçants fidjiens : 16. Ikanivere, 17. Ravai, 18. Doge, 19. Cirikidaveta, 20. Tuisue, 21. Tela, 22. Matawalu, 23. Masi.



La composition du Portugal : 15. Cardoso Pinto ; 14. Storti, 13. Bettencourt, 12. Lima (cap), 11. Marta ; 10. Portela, 9. Marques ; 7. Martins, 8. Simoes, 6. Wallis; 5. Cerqueira, 4. Madeira ; 3. Hasse Ferreira , 2. Tadjer, 1. F. Fernandes



Les remplaçants portugais : 16. Costa, 17. Diniz, 18. Alves, 19. Torgal, 20. Granate, 21. Belo, 22. Appleton, 23. Pinto.