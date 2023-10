Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Australie - Portugal

Arnaud De Kanel

Nation phare du rugby mondial, l'Australie est en grand danger. Ce dimanche 1er octobre, les Wallabies affrontent le Portugal (17h45) Geoffroy Guichard et ils pourraient bien prendre la porte dès la phase de poules pour la première fois de leur histoire. Les Portugais comptent en profiter pour continuer de faire bonne impression.

Nous allons peut-être assister à un moment d'histoire ce dimanche. A quelques heures d'affronter le Portugal, l'Australie est plus proche que jamais de l'élimination dans cette Coupe du monde. Du jamais vu à ce stade de la compétition pour les Wallabies .

L'Australie peut prendre la porte

Un monument est en péril. Double championne du monde, l'Australie se dirige vers la sortie dans ce Mondial. Au même nombre de matchs disputés, les Wallabies accusent un retard de 4 points sur les Fidji qui occupent la deuxième place de ce groupe C. Les hommes d'Eddie Jones ont neuf orteils en dehors du tournoi et ils pourraient y glisser le dixième ce dimanche face au Portugal qu'ils affronteront dans un stade qu'ils maudissent, Geoffroy Guichard. C'est dans l'antre de l'ASSE qu'ils avaient chuté contre les Fidji il y a deux semaines. Le sélectionneur des Wallabies semble désemparé. « Je voudrais m'excuser auprès des supporters australiens. Je prends l'entière responsabilité de ce résultat. [...] C’est très douloureux. Je suis revenu vers l'Australie pour essayer d'aider le plus possible. Le résultat de ce soir ne change pas ma volonté d'aider. Le rugby australien avait besoin de quelqu'un, j'ai pris les rênes avec l'objectif de faire mieux », confiait-il après la gifle reçue par le Pays de Galles (40-6) la semaine passée. La mine défaite d'Eddie Jones contraste avec la joie portugaise.

Alors qu'on ne donnait pas cher de leur peau au début du tournoi, les Portugais font très bonne impression. Ils ne sont d'ailleurs pas passés loin de décrocher leur premier succès la semaine passée contre la Géorgie (18-18). Le Portugal compte profiter de la situation actuelle de l'Australie pour faire bonne figure même si les joueurs de Patrice Lagisquet risquent de pêcher physiquement. « Certains sont un peu fatigués, d’autres impatients de jouer. On va essayer de continuer à tenir le choc. L’Australie n’a pas l’air au mieux. Mais c’est sur la dimension physique, ça va piquer. On est le Petit Poucet. L’enchaînement va être rude. On a des joueurs qui s’entraînent comme des pros mais depuis le 26 juin », confiait le sélectionneur du Portugal en conférence de presse. L'exploit est en marche.

Horaire et diffusion TV d'Australie - Portugal

Le coup d'envoi sera donné par le Géorgien Nika Amashukel à 17h45 depuis le Stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. La diffusion de cette rencontre est revenue à France 2 .

Les compositions pour Australie - Portugal

La composition de l'Australie : 15. Kellaway ; 14. Nawaqanitawase, 13. Petaia, 12. Perese, 11. Koroibete ; 10. Donaldson, 9. Mcdermott ; 7. McReight, 8. Valetini, 6. Hooper ; 5. Arnold, 4. Frost; 3. Slipper, 2. Porecki (cap), 1. Bell.



Les remplaçants australiens : 16. Faessler, 17. Schoupp, 18. Fa'amausili, 19. Leota, 20. Kemeny, 21. Fines-Leleiwasa, 22. Gordon, 23. Vunivalu.



La composition du Portugal : 15. Sousa Guedes ; 14. Storti, 13. Bettencourt, 12. Appleton (cap.), 11. Marta ; 10. (o)Portela, 9. (m)Marques ; 8. Martins, 7. de Freitas, 6. Wallis ; 5. Belo, 4. Madeira ; 3. Hasse Ferreira, 2. Tadjer, 1. Costa.



Les remplaçants portugais : 16. Fernandes, 17. Diniz, 18. Bruno, 19. Cerqueira, 20. Simões, 21. Belo, 22. Moura, 23. Pinto.