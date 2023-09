La Ligue 1 enrage contre la Coupe du monde de rugby !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Six clubs de Ligue 1 sont directement impactés par la Coupe du monde de rugby organisée en France jusqu’au 28 octobre, et certains entraîneurs n’hésitent pas à hausser le ton. Ce samedi, Francesco Farioli a poussé un coup de gueule après avoir constaté les dégâts sur la pelouse de l’OGC Nice.

Organisée en France du 8 septembre au 28 octobre, la Coupe du monde de rugby ne fait pas que des heureux. Six clubs de Ligue 1 sont directement impactés par l’organisation de la compétition et les conséquences fâcheuses sur leur pelouse, à savoir l'OM, l'OL, l'OGC Nice, le FC Nantes, Toulouse ainsi que le LOSC. Les dégâts étaient d’ailleurs visibles à Lille à l’occasion du match entre le XV de France et l’Uruguay, certains joueurs ayant replacé eux-mêmes les carrés de pelouse. De quoi irriter les techniciens.

« Difficile pour nous de jouer après beaucoup de matchs de rugby »

« Je ne peux rien dire, même si c’est difficile pour nous de jouer après beaucoup de matchs de rugby. La pelouse est difficile, je pense que ça le sera encore contre Reims , soufflait notamment Paulo Fonseca cette semaine. Le terrain n’est pas dans de bonnes dispositions après deux matchs. Le terrain est très irrégulier, très difficile pour poser le jeu. On va aussi s’adapter au fait de jouer trois matches à l’extérieur à la suite, mais le principal problème reste l’état de la pelouse. » Francesco Farioli dénonce quant à lui un manque de respect.

« Ce n'est pas acceptable et respectueux »