Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Afrique du Sud - Tonga

Arnaud De Kanel

La deuxième rencontre de ce 1er octobre promet un sacré duel physique et nul doute car sera scrutée avec attention depuis Aix-en-Provence, là où le XV de France a posé ses quartiers avant d'affronter l'Italie. Car oui, ce match entre l'Afrique du Sud et les Tonga concerne le futur des Bleus dans ce tournoi puisque les hommes de Fabien Galthié devraient retrouver les Springboks dans deux semaines en quart de finale.

Dernière répétition pour l'Afrique du Sud ! Ce dimanche, les champions du monde en titre doivent l'emporter face aux Tonga afin d'aborder au mieux le quart de finale qui les attend dans deux semaines.

Dupont, Ntamack… Catastrophe pour le XV de France, il lâche un message fort https://t.co/G7DSlrI34x pic.twitter.com/UlU8GSxI5e — le10sport (@le10sport) September 30, 2023

Dernière sortie avant d'affronter le XV de France ?

L'Afrique du Sud dispute son dernier match de poule ce dimanche 1er octobre. Malgré leur courte défaite face à l'Irlande la semaine dernière, les Springboks devraient être au rendez-vous des quarts de finale. Si l'on suit la tournure des choses, ils devraient affronter le XV de France. Avant cela, les champions du monde en titre devront se défaire des Tonga. Un adversaire dont se méfie le sélectionneur. « Ils entreront avec la conviction qu’ils n’ont rien à perdre après avoir cédé lors de leurs deux premiers matches du tournoi. Ils ne se retiendront pas au moment d’aller au combat. Ils ont eu de très bonnes phases face à l’Écosse et l’Irlande. On devra être constants pendant 80 minutes. Nous avons mis l’accent sur le fait de rebondir après l’Irlande, et de créer une nouvelle dynamique pour la suite de la compétition. Nous attendons une performance de haute qualité de la part des garçons », a confié Jacques Nienaber. Ce dernier a procédé à douze changements dans son XV de départ. Et dans cette équipe largement remaniée, on remarque le grand retour de l'ouvreur Handré Pollard. Le Springbok se livre sur cette rencontre particulière pour lui qui revient de blessure et qui a été appelé en pleine compétition suite au forfait de Malcolm Marx. « Le match face aux Tonga ? Il faut que je sois réaliste sur mon cas. J'ai juste joué 30 minutes de match de présaison avec mon club, il y a quelques semaines. Ce sera un grand saut de jouer un match de coupe du Monde. Mais j'ai confiance, on s'est bien préparés. Personnellement, j'attends d'y prendre du plaisir, de pouvoir m'exprimer sur le terrain. Je sais que tout ne sera pas parfait. Il faut que je revienne petit à petit », confiait-il. Handré Pollard sera forcément observé de très près ce dimanche soir au Vélodrome.

Horaire et diffusion TV d'Afrique du Sud - Tonga

Le coup d'envoi sera donné par le l'Anglais Luke Pearce à 21h00 depuis le Stade Vélodrome de Marseille. La diffusion de cette rencontre est revenue à TF1 .

Les compositions pour Afrique du Sud - Tonga

La composition de l'Afrique du Sud : 15. Le Roux ; 14. Williams, 13. Moodie, 12. Esterhuizen, 11. Mapimpi ; 10. Pollard, 9. Reinach ; 7. Vermeulen, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Orie, 4. Etzebeth ; 3. Koch, 2 Fourie, 1 Nche.



Les remplaçants sud-africains : 16. van Staden, 17. Kitshoff 18. Nyakane, 19. Mostert, 20. Smith, 21. Hendrikse, 22. Kriel, 23. Libbok.



La composition des Tonga : 15. Piutau ; 14. Inisi, 13. Fekitoa, 12. Ahki, 11. Tuitavuki ; 10. Havili, 9. Pulu ; 7. Talitui, 8. Paea, 6. Halaifonua ; 5. Lousi, 4. Fifita ; 3. Tameifuna (cap.), 2. Ngauamo, 1. Fisi'ihoi.



Les remplaçants tongiens : 16. Moli, 17. Koloamatangi, 18. Apikotoa, 19. Coleman, 20. Vailanu, 21. Takulua, 22. Pellegrini, 23. Taumoepeau.