Coupe du monde de rugby : horaire, diffusion, enjeu... Toutes les infos sur Afrique du Sud - Irlande

Arnaud De Kanel

Après le coup de sifflet final du match entre le XV de France et les All Blacks, tous les yeux étaient rivés sur cette affiche de rêve du 23 septembre. Ce samedi, les deux meilleures nations du monde, à savoir l'Afrique du Sud et l'Irlande, s'affrontent à partir de 21h au Stade de France.

C'est une finale avant l'heure. Ce samedi 23 septembre, l'Afrique du Sud, tenante du titre, affronte l'Irlande, la premier nation au classement World Rugby. Un choc qui pourrait bien laisser des traces et qui permettra une meilleure lecture du tableau au XV de France.

Première place en vue, gare aux blessures !

L'Afrique du Sud a parfaitement tenu son rang depuis le début de la Coupe du monde en s'imposant face à l'Ecosse (18-3) et face à la Roumanie (76-0). Les Springboks, tenants du titre, font face à leur principal adversaire ce samedi, à savoir l'Irlande. Les deux meilleures nations du monde vont se livrer une bataille féroce pour la première place de ce groupe B qui risque de laisser des traces. Décrits comme des « bouchers » par Mourad Boudjellal, les Springboks impressionnent par leur force physique. Et face à une équipe dont le jeu repose en grande partie sur le fragile Jonathan Sexton, cela jouera beaucoup.

EXCLU - XV de France : «Bielle-Biarrey ? Certains anciens le badaient» https://t.co/egGYZ1Y3XG pic.twitter.com/wmymGl8Swo — le10sport (@le10sport) September 21, 2023



Malgré tout, l'Irlande n'est pas effrayée et compte jeter toutes ses forces dans la bataille. En effet, Andy Farrell a fait le choix de ne procéder qu'à un seul changement dans son XV titulaire, ce qui ne déplait pas forcément à Josh Van der Flier. « Nous sommes très bien entraînés avec ce staff mené par Andy. Ils ont confiance en chaque membre du groupe et à chaque fois que l’on fait un changement, le remplaçant fait le boulot de la même façon que le titulaire. On a de la qualité à tous les postes. Je peux vous dire que tous ceux qui sont sur la feuille de match de demain ont terriblement hâte d’y être », a lâché le flanker irlandais, lui qui compte sur le soutien des supporters pour se sublimer. « Le soutien de nos fans venus massivement en France est incroyable. Le match de demain fait partie de ceux que l’on veut jouer au moins une fois dans sa vie, face à un adversaire qui est champion du monde dans un magnifique stade comme le Stade de France. J’ai joué quelques fois ici, mais il y avait toujours plus de supporters français qu’irlandais. J’espère que ce sera le contraire demain… Ça va être incroyable. On va tous réaliser des rêves de gosses au moment d’entrer sur la pelouse. » Le vainqueur de ce choc retrouvera certainement la Nouvelle-Zélande en quarts de finale, tandis que le perdant sera certainement confronté au XV de France. Dans tous les cas, ça ne sera pas un cadeau mais à voir à quel point ce match laissera des traces. Il n'est pas impossible de voir plusieurs cadres se blesser, ce qui ferait les affaires des All Blacks et des Bleus .

Horaire et diffusion TV du match Afrique du Sud-Irlande

Un tel match ne pouvait que se tenir dans la plus grande enceinte de l'hexagone. Les Springboks et les Irlandais s'affronteront au Stade de France devant plus de 80 000 spectateurs. Le Néo-Zélandais Ben O'Keeffe donnera le coup d'envoi à 21h00. TF1 diffusera le match.

Les compositions pour Afrique du Sud-Irlande

La composition de l'Afrique du Sud : 15. Willemse; 14. Ardense, 13. Kriel, 12. De Allende, 11. Kolbe ; 10. Libbok, 9. De Klerk ; 7, Du Toit, 8. Wiese, 6. Kolisi (cap.) ; 5. Mostert, 4. Etzebeth ; 3. Malherbe, 2. Mbonambi, 1. Kitshoff.



Les remplaçants sud-africains : 16. Fourie, 17. Nche, 18. Nyakane, 19. Kleyn, 20. Snyman, 21. Van Staden, 22. Smith, 23. Reinach.



La composition de l'Irlande : 15. Keenan ; 14. Hansen, 13. Ringrose, 12. Aki, 11. Lowe ; 10. Sexton (cap), 9. Gibson-Park ; 7. van der Flier, 8. Doris, 6. O'Mahony ; 5. Ryan, 4. Beirne ; 3. Furlong, 2. Kelleher, 1. Porter



Les remplaçants irlandais : 16. Sheehan, 17. Kilcoyne, 18. Bealham, 19. Henderson, 20. Baird, 21. Murray, 22. Crowley, 23. Henshaw