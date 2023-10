Coupe du monde de rugby : Eliminé, son calvaire n’en finit plus

Arnaud De Kanel

Le cauchemar n'en finit plus pour Josua Tuisova. Eliminé de la Coupe du monde en quarts de finale par l'Angleterre avec les Fidji, le centre fidjien a appris la disparition de son fils durant le tournoi et il s'est gravement blessé face aux Anglais. Il pourrait être absent pendant huit mois et manquera à coup sûr une grande partie de la saison avec le Racing 92.

Josua Tuisova est passé par toutes les émotions durant cette Coupe du monde de rugby. De l'ivresse d'un succès historique face à l'Australie à la grande peine d'apprendre le décès de son fils avant de finir sur le tournoi sur une cruelle élimination face à l'Angleterre, le tout en se blessant gravement au genou et en compromettant fortement ses chances de participer à la prochaine saison de Top 14 avec son nouveau club.

Tuisova perd son fils pendant la compétition

Tout est allé très vite ces derniers mois pour Josua Tuisova. Après des passages réussis à Toulon et au LOU, le centre a signé avec le Racing 92 avant la Coupe du monde. Il devait rejoindre ses nouveaux coéquipiers quelques semaines après l'élimination des Fidji mais ça ne se passera pas comme prévu. Malheureux durant le Mondial, le puissant centre a appris le décès de son fils de 7 ans juste avant de jouer contre la Géorgie (17-12). Il avait malgré tout tenu à jouer la rencontre et à continuer son tournoi. L'histoire aurait pu être belle pour lui mais elle s'est mal finie.

Elimination et grosse blessure contre l'Angleterre