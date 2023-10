Coupe du monde de rugby : Confirmation attendue pour les All Blacks

Arnaud De Kanel

Un peu moins d'une semaine après avoir étrillé l'Italie (96-17), la Nouvelle-Zélande doit valider sa qualification pour les quarts de finale ce jeudi contre l'Uruguay. Les joueurs de Ian Foster sont prêts à en découdre et surtout, à mettre encore un peu plus de pression sur les épaules du XV de France qui n'aura pas d'autres choix que de gagner vendredi en cas de succès des All Blacks ce soir.

Plus que lancée dans sa compétition grâce à sa démonstration face à l'Italie (96-17), la Nouvelle-Zélande poursuit son parcours ce jeudi avec en ligne de mire, une nouvelle qualification pour les quarts de finale. Pour cela, il faudra battre l'Uruguay.

Nouvelle-Zélande - Uruguay, unique rencontre de la journée

Cette fois-ci, pas de match le mercredi. La Coupe du monde a débuté depuis un mois et ce jeudi 5 octobre marque le début du dernier week-end de la phase de poules. Peu d'équipes sont qualifiées mais on peut en connaitre une nouvelle ce soir. Forte de son succès contre l'Italie (96-17), la Nouvelle-Zélande peut se qualifier pour les quarts de finale ce jeudi soir en cas de victoire bonifiée. Le match entre le XV de France et l'Italie n'importe donc plus les All Blacks, rivés sur l'Uruguay. « Nous voulions envoyer un message, nous avions l'impression d'avoir eu deux bonnes semaines et nous sentions qu'il nous fallait reconstruire une dynamique dans ce tournoi à l'issue de ce break (le précédent match des All Blacks remontait au 15 septembre contre la Namibie, NDLR). Mais affronter une équipe (l'Italie) au sujet de laquelle nous avions des inquiétudes légitimes - parce qu'ils sont une bonne équipe et avaient joué du bon rugby jusque-là - et la dominer ainsi, c'est vraiment satisfaisant », avait confié Ian Foster après la victoire contre l'Italie. Le sélectionneur des All Blacks se méfie de l'Uruguay. « On joue contre une équipe qui a perdu sur le même score que nous contre la France. Je n’essaye pas de gonfler artificiellement la valeur des Uruguayens. L’Uruguay est à même de nous poser des difficultés importantes dans de nombreux secteurs du jeu sur lesquels nous devrons probablement nous améliorer à l’avenir », assurait le sélectionneur mardi en conférence de presse. « Cette semaine à l’entraînement, on a beaucoup parlé de la préparation individuelle et de l’état d’esprit à adopter pour aborder le match dans les meilleures conditions. Vous n'avez pas tort quand vous dites que les gros matches, considérés comme difficiles, mettent d’emblée tout le monde en alerte. On a vraiment analysé le jeu de l’Uruguay (…) Quand on écoute leur capitaine parler, on sent qu’il y a chez eux une énorme confiance, c’est vraiment beau à voir. Et ils ne parlent pas dans le vide. On s’est donc préparés en conséquence », martelait de son côté le talonneur Codie Taylor.

En face, l'Uruguay reste sur un succès contre la Namibie (36-26). Le Mondial des Teros est réussi et ils feront face à la nation la plus mythique de ce sport avant de rentrer chez eux, le plein de fierté. « Cela démontre que l’on travaille bien en Uruguay, et que l’Uruguay fait parler. Dans cette Coupe du monde, nous sommes en train d'écrire une page d'histoire et, avec le temps, on se rendra compte qu’on a joué d'égal à égal avec deux équipes du Tier 1 en six jours. Cela montre les progrès de l'Uruguay dans le jeu et du fait que nous réclamons plus de compétition sur le terrain. Depuis 2015, l'Uruguay s’est très bien préparé. On a évolué dans le bon sens et cela s'est vu dans ces trois matches, où il ne nous a pas manqué grand-chose : les 40 minutes de la deuxième mi-temps contre l'Italie et aujourd'hui, nous avions les outils pour renverser un match qui se présentait mal. On a un défi énorme contre les All Blacks, mais on veut continuer à jouer notre jeu et à écrire l’histoire. C’est une super occasion pour nous tous de les affronter », confiait le sélectionneur Esteban Meneses après la victoire sur la Namibie.

Un Anglais au sifflet à Lyon

Wayne Barnes donnera le coup d'envoi de cette rencontre à 21h00 depuis le Groupama Stadium de Lyon. C'est TF1 qui diffusera ce match.

Léger turn-over pour les All Blacks, Arata et Etcheverry enchainent avec l'Uruguay

Ian Foster conserve 7 des 15 joueurs titulaires contre l'Italie pour ce dernier match de poule. Le sélectionneur des All Blacks renouvelle notamment sa confiance à Sam Whitelock qui disputera son 150ème match sous ce maillot. A noter le retour de Sam Cane parmi les titulaires.



La composition des All Blacks : 15. McKenzie ; 14. Jordan, 13. Lienert-Brown, 12. J. Barrett, 11. Fainga'anuku; 10. Mo'unga, 9. Roigard ; 7. Cane (cap.), 8. Jacobson, 6. Frizell; 5. Vaa'i, 4. S. Whitelock ; 3. Lomax, 2. Taylor, 1. Tu'ungafasi.



Les remplaçants : 16. Taukei'aho, 17. Williams, 18. Newell, 19. S. Barrett, 20. Blackadder, 21. Christie, 22. B. Barrett, 23. Clarke.



Esteban Meneses n'a procédé qu'à six changements. Le sélectionneur de l'Uruguay maintient encore la même charnière puisqu'il a titularisé Tomas Etcheverry et Santiago Arata.



La composition de l'Uruguay : 15. Silva; 14. Mieres, 13. Inciarte, 12. Vilaseca (cap), 11. Freitas ; 10. Etcheverry, 9. Arata; 7. Bianchi, 8. Diana, 6. Ardao; 5. Leindekar, 4. Dotti ; 3. Arbelo, 2. Kessler, 1. Sanguinetti.



Les remplaçants uruguayens : 16. Pujadas, 17. Benitez, 18. Peculo, 19. Rodriguez, 20. Civetta, 21. Ormachea, 22. Berchesi. 23. Alonso.