Clash - Antoine Dupont : Les insultes balancées dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Régulièrement critiqué par les amateurs de rugby pour son statut de people qui commence à prendre une place très importante dans sa carrière, Antoine Dupont ne fait pas toujours l'unanimité. Mais de son côté, Max Guazzini a tenu à assurer la défense de la star du XV de France et n'a pas hésité à clasher ses détracteurs en allant jusqu'à les insulter en interview.

Interrogé en septembre dernier dans les colonnes du Midi Olympique sur la peoplisation d'Antoine Dupont dont la notoriété dépasse aujourd'hui largement le cadre du rugby, Max Guazzini avait poussé un coup de gueule fracassant. L'ancien président emblématique du Stade Français n'accepte pas que le demi de mêlée du XV de France soit autant pris pour cible, et il s'en prend donc sèchement aux détracteurs de Dupont et les insultant.

« Il y aura toujours des pisse-vinaigre » « Antoine Dupont fait bien de faire ce qu’il veut. Seulement, il y aura toujours des pisse-vinaigre pour critiquer, il y aura du vent tout ça dans les magazines, qu’ils ne pensent pas assez au rugby. Et alors ? C’est quoi le problème ? Regardez Fabien Galthié, il a bien fait la couverture d’un magazine people avec sa compagne, et en plus dans une tenue très légère, ça ne l’a empêché de gagner le Tournoi des 6 Nations cette année. Et, à ma connaissance, l’équipe de France se porte très bien », lâche Guazzini.