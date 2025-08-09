Christophe Urios, du jamais vu annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l’ASM Clermont, la saison de Top 14 va démarrer très fort puisque les joueurs de Christophe Urios auront immédiatement le droit à un choc face au Stade Toulousain. Alors que cette rencontre est prévue le 7 septembre prochain, l’heure est à la préparation actuellement. Et pour le moment, tout semble aller pour le mieux du côté de Clermont, à tel point que Christophe Urios n’a jamais vu ça.

On avait quitté l’ASM Clermont sur une décevante défaite face à Bayonne en barrage, l’objectif sera de faire mieux pour les joueurs de Christophe Urios pour la saison à venir. Alors que la saison de Top 14 va reprendre par une rencontre face au Stade Toulousain le 7 septembre prochain, les Clermontois ont débuté depuis quelques jours maintenant leur préparation pour cette saison à venir. A l’occasion d’un entretien accordé à Midi Olympique, Christophe Urios a d’ailleurs fait un premier point sur l’état de ses troupes.

« Je n’ai jamais connu à Clermont une aussi bonne énergie » « Au niveau du rugby, on est dans les temps de passage ? On verra. Les temps de passage, on les vérifie au travers des matchs, notamment celui que nous disputerons à Brive dans quinze jours. On verra si on y est… Aujourd’hui, tout ce que je peux dire, c’est que je n’ai jamais connu à Clermont une aussi bonne énergie, cet état d’esprit d’aller au bout. Ça, c’est plutôt positif. Sur le rugby aussi, je trouve qu’on avance bien, parce que l’état d’esprit est là. Mais le seul juge de paix, ce sont les matchs, et ce premier rendez-vous à Brive nous donnera quelques indications », a annoncé Christophe Urios.