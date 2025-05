C’est officiel, nouveau départ pour Antoine Dupont !

Axel Cornic

Tout le monde connait évidemment Antoine Dupont le rugbyman, capitaine du XV de France et star du Stade Touousain. Mais il a également d’autres casquettes, puisqu’il a récemment ouvert un restaurant dans sa ville natale de Castelnau-Magnoac en association avec son frère Clément et garde toujours un établissement, qui fait fureur à Toulouse.

Actuellement blessé au genou est absent au moins jusqu’à l’automne prochain, Antoine Dupont a dû se trouver d’autres occupations. L’ouverture de son restaurant « Chez Jean » avec son frère Clément, a énormément fait parler ces dernières semaines. Mais ce n’est rien comparé à l’un des locaux les plus prisés de Toulouse...

C’est le retour de La Pétanque des Copains !

Depuis plusieurs années déjà, Antoine Dupont a investi dans une guinguette avec son coéquipier Cyril Baille, mais également le restaurateur Lucas Cestan et Jules Baupin, qui s’appelle La Pétanque des Copains. Un local qui rencontre un grand succès chaque été et qui propose un large choix de bières artisanales, de cocktails ainsi que des boissons locales et de nombreux mets, comme le gâteau basque de la célèbre Maison Pariès. Et une nouvelle aventure va bientôt démarrer, avec la réouverture de ses portes !

« Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant »

« Notre guinguette va ouvrir à partir du dimanche 1er juin 2025 et le restera jusqu’au 7 septembre » a expliqué Lucas Cestan, à Actu Toulouse. « Le concept reste le même : on va proposer des bons produits dans une ambiance bon enfant. On ne veut ne surtout pas être une guinguette attrape-touriste ! La Pétanque des Copains est à notre image, c’est une guinguette sans prise de tête ! On travaille avec nos amis de la Nonna Lina, une super épicerie italienne située à Victor-Hugo, mais aussi avec la Boucherie Saint-Georges. Et le porc noir de Bigorre est toujours fourni par Clément, le frère d’Antoine, qui est éleveur ».